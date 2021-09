La VW ID.4 è sicurissima: crash test superato a pieni voti

Il trend inerente la sicurezza delle nostre autovetture è in costantemente positivo. Di anno in anno i produttori di auto commercializzano auto sempre più capaci di evitare gravi ferimenti, o peggio fatalità, in seguito agli incidenti.

E' chiaro quindi che anche gli enti che vanno a misurare queste specifiche qualità debbano aggiornarsi col passare del tempo e irrigidire gli standard, per cui un punteggio massimo ottenuto nel 2021 è ampiamente migliore del massimo dei voti registrato per una vettura introdotta dieci o quindici anni fa.

E' per questo motivo che non possiamo far altro che elogiare la nuova Volkswagen ID.4, la quale è considerata Top Safety Pick+ dalla Insurance for Highway Safety (IIHS) in seguito ai test svolti nei giorni scorsi. Si tratta del massimo riconoscimento elargibile dalla IIHS, che ha descritto come segue l'auto elettrica tedesca:"Il SUV di taglia media possiede un sistema di prevenzione degli impatti frontali di serie, il quale si è guadagnato un superior rating nella valutazione veicolo-veicolo e un advanced rating nella valutazione veicolo-pedone. I fari a LED riflettenti standard hanno ottenuto un rating accettabile, mentre i fari a LED adattivi opzionali un rating buono."

Insomma, la IIHS ritiene che in linea di massima la ID.4 sia estremamente sicura, fatta eccezione per i fari a LED di serie, ritenuti appena sufficienti. Tra l'altro il team di Wolfsburg va ad aggiungere questa piena promozione alle cinque stelle assegnate dall'agenzia Euro NCAP alcuni mesi fa.



Nel caso in cui foste interessati a capire le modalità con le quali vengono svolte queste prove di sicurezza vi consigliamo di dare un'occhiata al breve video in alto, condiviso su YouTube proprio tramite il canale ufficiale della IIHS. Il crash test prevede vari tipi di scontri, ma la VW ID.4 non si è lasciata intimorire.



A proposito di esami che la ID.4 ha dovuto affrontare, vogliamo avviarci a chiudere menzionandone altri due. Il primo riguarda l'autonomia per singola carica appena verificata dalla EPA, mentre il secondo mostra il temibile test dell'alce: ecco come si è comportato il SUV.