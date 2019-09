La VW ID.4 sfida la Tesla Model Y provando a batterla sul prezzo

A quanto pare Volkswagen vuole far sapere a tutti che è in grado di produrre EV in modo più efficiente, su scala maggiore e con prezzi al consumatore più bassi rispetto a Tesla, ma non sappiamo ancora quando.

Infatti non è ancora arrivata effettivamente sul mercato la prima Volkswagen elettrica, la nuovissima ID.3, che la casa tedesca comincia già a parlare del futuro. Lo ha fatto Scott Keogh, CEO di Volkswagen of America, che ha pronunciato queste parole in un'intervista per Green Car Reports:"Il nostro obiettivo è quello di fare un confronto con un'auto a combustione interna comparabile, per esempio con una Tiguan. Quando sarà possibile metterle testa a testa. Penso sia price positioning per le masse."

Le affermazioni del CEO in realtà non sono chiarissime. Si potrebbe presupporre, dall'utilizzo della parola "quando", che in realtà Volkswagen stia attendendo la maturazione dei tempi per poter proporre la ID.4 allo stesso prezzo della Tiguan, che appartiene allo stesso segmento di mercato, ma motorizzata in modo tradizionale.

Per darvi un'idea, la Tiguan è proposta a partire da 24,295$ negli Stati Uniti, tasse escluse. Se il prezzo di lancio della ID.4 sarà simile andrebbe a costare circa 10,000$ meno di una Tesla Model 3 e quasi la metà di una Model Y! Anche se il prodotto finale dovesse pesare di più sulle tasche degli acquirenti la differenza sarebbe comunque notevole. Il risultato ovvio è una concorrenza sicuramente apprezzata da tutti i clienti.

Sul fronte del diesel Volkswagen continua a non navigare in buone acque, poiché dovrà sborsare un risarcimento di 127 milioni in dollari australiani. D'altra parte la casa automobilistica sta comunque spingendo prepotentemente in direzione dell'elettrificazione, annunciando il sistema di ricarica proprietario nominato ID.Charger.