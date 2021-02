La VW ID.4 parlerà al conducente attraverso la luce

Le autovetture, come ogni altro strumento a disposizione dell'essere umano, si evolve continuamente. Le esigenze delle persone e gli avanzamenti tecnologici non hanno mai cessato di avanzare e di mutare, ma adesso l'industria automobilistica sta attraversando un periodo di rivoluzione senza precedenti.

Non si tratta soltanto della transizione alla propulsione elettrica dopo più di cento anni di mobilità a combustione interna, ma anche dell'introduzione nell'abitacolo di sistemi guidati da chip avanzatissimi e dall'intelligenza artificiale (qualcuno ha detto guida autonoma?).

In questo senso Volkswagen pare stia muovendosi piuttosto bene, e il video in altro lo testimonia. La nuovissima VW ID.4, un crossover completamente elettrico in dirittura d'arrivo sul mercato, implementerà una serie di funzionalità che non avevano mai (o quasi) abbandonato la loro sfera di utilizzo primordiale per raggiungere quello della mobilità.

La clip caricata sul canale ufficiale Volkswagen USA News si avvia lasciando intendere l'utilità e il funzionamento dei comandi vocali e della comunicazione visiva. La voce della ID.4 sarà accompagnata da una luce la quale, attraverso la sua frequenza di accensione e spegnimento, tramite la sua direzione oppure il colore, aiuterà il conducente a capire quando dare gli input vocali, gli indicherà con precisione in che direzione svoltare, esprimerà lo stato di carica della vettura o anche le eventuali chiamate in arrivo.

Il video non mostra altro, ma aggiungiamo che la ID.4 sarà dotata di un head up display in realtà aumentata il quale proietterà sulla strada varie informazioni di navigazione, la velocità istantanea e tant'altro. Vedere le potenzialità di tale sinergia non è difficile, ma aspettiamo con ansia la commercializzazione della VW ID.4 per poter tastare con mano l'effettiva utilità di questi sistemi.



In chiusura invece vogliamo rimandarvi ad un altro veicolo elettrico Volkswagen molto atteso: eccovi serviti con le prime immagini della VW ID.6 che anticipano il design del lungo SUV.