La VW ID.4 si migliora ancora: ecco gli aggiornamenti in arrivo

La Volkswagen ID.4 è una delle vetture elettriche più interessanti della casa automobilistica tedesca. Il crossover elettrico è stato ben ricevuto sia dai consumatori che dai recensori. I primi ne hanno apprezzato le qualità nell'utilizzo quotidiano, mentre i secondi l'hanno spesso inserita tra le migliori auto dell'anno 2021 (VW ID.4 World Car of the Year 2021).

Ovviamente questo non significa che la macchina a emissioni zero sia perfetta, anche perché rappresenta una delle primissime esperienze di Volkswagen all'interno del mondo completamente elettrico. Ciò si traduce nell'intenzione del team di sviluppo di alzare l'asticella: entro la fine del 2023 arriveranno aggiornamenti e modifiche in grado di elevare le doti della ID.4. Secondo le prime informazioni condivise da Car and Driver questi ritocchi includono un revisione del prezzo di vendita, cambiamenti all'hardware e piccole ottimizzazioni dell'abitacolo.



Nel breve termine la ID.4 guadagnerà un migliore caricatore di bordo da 135 kW, mentre il pacco batteria garantirà un'autonomia maggiore. Per il momento non abbiamo informazioni ufficiali su questo ultimo elemento, ma è probabile che il range per singola carica supererà i 420 chilometri.



Allo stesso tempo però il prezzo crescerà di oltre 500€ per tutti i modelli e gli allestimenti. Se al momento il consumatore deve spendere almeno 44.950€ per portarsi a casa la ID.4 più economica, tra poco si troverà davanti ad una richiesta leggermente più alta.



A ogni modo non bisogna sottovalutare le introduzioni utili a semplificare la vita dell'utente. Volkswagen prevede di rilasciare un aggiornamento OTA per la funzione di auto-hold e per un sistema Plug and Charge più rapido. La prima consente alla macchina di frenare automaticamente sulle strade in discesa o in salita mentre si è fermi ad un incrocio o al semaforo, mentre la seconda agevola la ricarica alle colonnine col pagamento automatico.



In chiusura vogliamo rimandarvi alla nostra esperienza a bordo della Volkswagen ID.4 GTX: il modello sportivo spinge sull'acceleratore del design e delle prestazioni.