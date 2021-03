La VW ID.4 è arrivata: i primi esemplari sono già stati consegnati ai clienti

Le auto elettriche moderne sono in commercio già da molti anni, ma i modelli a zero emissioni disponibili ai consumatori erano pochissimi fino ad alcuni mesi fa. Di recente infatti i produttori hanno investito cifre spropositate per cominciare a coprire in modo capillare ogni segmento possibile.

Ciò ha portato all'introduzione di tante vetture interessanti, e adesso è arrivato il momento della Volkswagen ID.4. Il crossover elettrico della casa automobilistica tedesca si è fatto attendere, ma in queste ore i primi esemplari stanno raggiungendo i clienti che risiedono nei pressi di Dresda e Wolfsburg.

Le macchine sono state consegnate per la gioia dei proprietari, con alcuni di loro che avevano già a casa la più piccola ID.3. Di seguito riportiamo le parole di Mario Heyer, entusiasta per essere entrato in possesso del crossover:"Io amo la nuova famiglia ID., quindi ho dovuto comprarne un altro modello immediatamente." Matthias Hoeper, altro cliente della prima ora, ha aggiunto:"Sono un grande fan della mobilità elettrica. Provo un grande piacere per il nuovo arrivo in famiglia e per il fatto di essere tra le prime persone in Germania a guidare questa macchina."

A fine febbraio Volkswagen aveva ricevuto circa 23.500 ordini per la nuova ID.4 da parte dei clienti europei, nonostante molte concessionarie fossero chiuse causa lockdown pandemico. La compagnia tedesca ora ha nel mirino quota 150.000 unità da distribuire in tutto il mondo nel corso del 2021.

"Il debutto della ID.4 ha riscontrato un grande successo, e la macchina è stata particolarmente apprezzata dai clienti. Abbiamo ancora grandi piani, in quanto puntiamo a distribuire circa 150.000 veicoli in tutto il mondo solo quest'anno. Il numero rappresenta un terzo dei 450.000 veicoli elettrici da vendere nel 2021." Le parole virgolettate sono appena state pronunciate da Klaus Zellmer, membro del consiglio del reparto vendite Volkswagen.

Nelle prossime settimane la VW ID.4 dovrebbe arrivare anche in Italia, ma nell'attesa vi consigliamo di dare un'occhiata al primo confronto in strada fra il crossover a zero emissioni e la Tesla Model 3. In ultimo vi rimandiamo a un video che si concentra sui tempi di ricarica del veicolo alla colonnina.