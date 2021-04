La VW ID.4 è arrivata, e il nuovo spot prende in giro la Subaru Outback

Dopo una lunga attesa la Volkswagen ID.4 è finalmente stata commercializzata nei mercati più importanti per il produttore tedesco. Il SUV a zero emissioni si propone non soltanto di evitare del tutto le emissioni, ma anche di battere i modelli tradizionali in alcuni specifici ambiti.

Lo spot pubblicitario in alto si prende infatti gioco della Subaru Outback, la quale è riuscita a meritarsi l'apprezzamento dei consumatori statunitensi nonostante le station wagon per le famiglie stiano pian piano perdendo appeal sugli automobilisti. La vettura giapponese propone una variante Crosstrek plug-in hybrid a zero emissioni, ma richiede un esborso considerevole e garantisce appena 27 chilometri di autonomia per singola carica.

Il video in alto, dalla durata di appena 30 secondi, celebra la ID.4 e la sua cura per ogni membro della famiglia con un po' di ironia. Il papà dice di non doversi più preoccupare di restare a secco di benzina, mentre la figlia cita i comandi vocali poiché la ID.4 è l'unica che la ascolta e infine la mamma menziona il fatto di poter udire "i dolci suoni della natura" proprio mentre una rumorosa Outback incrocia la EV tedesca.

Per coloro i quali non avessero ancora ricercato informazioni sulle caratteristiche e sulle specifiche tecniche della Volkswagen ID.4 vogliamo citare una nostra notizia risalente all'ufficializzazione dello scorso settembre, ma in chiusura ci teniamo a mostrarvi un test sull'angolo di sterzata: a quanto pare la ID.4 richiede meno spazio della Tesla Model 3 per svoltare.