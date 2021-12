La VW ID.3 sta già per ricevere un aggiornamento: i primi dettagli

La Volkswagen ID.3 è arrivata sul mercato da poco più di un anno, ma a quanto pare la casa automobilistica tedesca ha deciso che la sua versione aggiornata deve arrivare il prima possibile. Quali saranno le modifiche più consistenti alla prima hatchback elettrica del brand?

Il team di sviluppo, parallelamente a quelli di quasi tutte le compagnie concorrenti, ha intenzione di accelerare la corsa verso nuove tecnologie e una propulsione a emissioni zero. Il trend sta portando ad update estremamente frequenti, e sicuramente non dissimili per tipologia da quelli Tesla, che con i suoi aggiornamenti over-the-air tiene le sue vetture al passo con gli sforzi degli ingegneri.

A ogni modo, stando a quanto riportato da Auto Bild, Volkswagen vuole che la ID.3 non perda neanche un colpo rispetto alle auto dei competitor, e in effetti questo non è un compito facile in un ambiente sempre più affollato. Dal prossimo mese i nuovi clienti potranno già optare per un sistema di infotainment più capace con schermo touchscreen da 12 pollici. Oltretutto gli interior designer hanno pensato di implementare uno slider touchscreen retroilluminato per la regolazione del clima, in modo tale da renderlo facilmente accessibile anche di notte.



Da prendere in considerazione sono anche le critiche di alcuni proprietari di ID.3, i quali hanno sottolineato una qualità dell'abitacolo forse non in linea con le aspettative (anche il range è sotto la lente d'ingrandimento: una ID.3 ha perso l'otto percento di batteria in 14 mesi). E' probabile che a breve vedremo miglioramenti sotto questo punto di vista, specialmente per quanto concerne gli allestimenti più costosi.



Il refresh più significativo invece è in programma per l'inizio del 2023. In quel caso la qualità degli interni cambierà in misura maggiore, ma non mancheranno ritocchi alla carrozzeria e al sistema di illuminazione. Tra l'altro una versione sportiva affiancherà tutte queste novità per dare brio alla gamma: due motori elettrici, trazione integrale e accelerazione esplosiva.



In chiusura vogliamo rimandarvi ad una ulteriore notizia piuttosto succosa sul brand teutonico: Volkswagen costruirà una avveniristica fabbrica per battagliare direttamente con Tesla attraverso un progetto molto ambizioso.