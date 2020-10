VW ID.3 e Polestar 2 premiate come migliori auto dell'anno

La nuovissima Volkswagen ID.3 ha appena vinto un importantissimo premio al German Car of the Year Award 2021, e lo stesso ha fatto la nuova Polestar 2. In totale le categorie sono cinque, e le auto che trionferanno in almeno una di esse si sfideranno in uno scontro finale per il titolo di Car of The Year.

Il GCOTY dipende dalle preferenze di diciotto rispettati giornalisti del settore automobilistico, i quali votano per ogni categoria basandosi su una lunga lista di veicoli (visibile a questo indirizzo). Volkswagen può camminare a testa alta, perché oltre al premio della ID.3 può vantare anche quello relativo all'ottava generazione di Golf. Molto interessante il fatto che due auto elettriche abbiano svettato, poiché il titolo più ambito potrebbe anche finire, per la seconda volta nella storia dell'organizzazione, nella mani di una EV.

Nello specifico, la giuria del GCOTY ha dovuto scegliere tra 72 modelli differenti, divisi in queste cinque categorie: Compact, Premium, Luxury, New Energy e Performance. La categoria delle Compact includeva vetture con un prezzo d'ingresso di 25.000 euro e un tetto massimo di 35.000, quella per le vetture Premium escludeva i modelli con costi superiori ai 50.000 euro, e quella per le auto Luxury non poneva limiti al budget. New Energy inglobava invece i veicoli con propulsori ad alimentazione alternativa e, ovviamente, la categoria Performance evidenziava i bolidi sportivi. Di seguito le vincitrici:

Compact: Volkswagen Golf

Premium: Volkswagen ID.3.

Luxury: Polestar 2

New Energy: Honda e

Performance: Alpina B3

Molto peculiare la scelta relativa alla Alpina B3, che si è portata a casa la vittoria a scapito di vetture come Ferrari SF90 Stradale, Chevrolet Corvette C8 o BMW M8, mentre la Honda e ha surclassato la Audi e-tron Sportback molto apprezzata in Norvegia o la Tesla Model Y.In chiusura vogliamo rimandarvi alle ultime e particolarmente eccitanti informazioni circa l'imminente Audi e-tron GT, la quale metterà in campo tanta potenza e un sound verso il quale si è prestata molta attenzione . Meno promettenti al contempo i primi test della EPA sulla Polestar 2: la sua autonomia per singola carica è deludente