La VW ID.3 'parlerà' al conducente tramite un sistema di luci

Si è già parlato tanto della nuovissima elettrica di Volkswagen, la ID.3, ma a quanto pare non sono ancora emersi tutti i dettagli riguardanti l'ammiraglia tedesca, che ha ancora qualche asso nella manica.

Stiamo parlando sistema d'illuminazione in grado di parlare al conducente, svelato quest'oggi da Volkswagen stessa. La ID.3 è un'auto speciale per il Gruppo, poiché si tratta della prima vettura completamente elettrica ideata internamente e, sempre per prima, utilizzerà la piattaforma MEB creata ad hoc per le EV.

Le feature ad alta tecnologia integrate nell'auto sono moltissime e Volkswagen prova a spiegarci quella appena annunciata:"Non soltanto il controllo vocale dell'auto obbedirà ad ogni vostro ordine, ma la ID.3 comunica anche visivamente coi suoi occupanti, grazie al completamente nuovo e intelligente ID. Light concept. Una striscia di LED che corre lungo il cruscotto assiste il conducente cambiando colore in base alla funzione corrente. Una volta accomodatisi sul sedile di guida, il sistema ID. Light informa il conducente sul sistema di guida attivo e se l'automobile è chiusa o meno. Esso accentua le informazioni fornite dall'assistente di guida e dal navigatore e segnala indicazioni di frenata e chiamate in arrivo. In associazione col sistema di navigazione, ID. Light riduce lo stress derivante dalla guida nel traffico. Tramite l'intermittenza, raccomanda di cambiare corsia e può inoltre avvisare il conducente se la ID.3 si trova nella corsia sbagliata. ID. Light supporta anche il controllo vocale: risponde alla voce degli occupanti mandando un segnale di luce. Questo indica quando il momento nel quale l'assistente al controllo vocale risponde al conducente o al passeggero anteriore."

Tutte queste informazioni non sono facili da visualizzare e quindi, per questo motivo, abbiamo allegato in calce una galleria esplicativa. Tra le altre cose aggiungiamo che i LED sul cruscotto si illumineranno di verde quando le batterie saranno cariche, e di rosso nei casi di frenata improvvisa, in un "modo semplice e intuitivo di comunicare", secondo Valentina Wilhelm, User Experience Designer in Volkswagen.

Ricordiamo che per la ID.3 è richiesto un prezzo base di circa 30.000€, mentre se si vuole optare per una batteria da 77 kWh ne saranno richiesti molti di più. Per caricarla è stato anche offerto un nuovo dispositivo chiamato ID.Charger, un sistema di ricarica casalingo.