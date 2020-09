Le VW ID.3 stanno invadendo il mondo: ecco la situazione nel Regno Unito

La prima flotta di Volkswagen ID.3 è appena sbarcata sulle coste britanniche presso il porto di Grimsby. I modelli sono in versione 1st Edition, e si preparano a raggiungere i consumatori già entro la fine di questo mese.

Ogni esemplare sarà provvisto di tessera We Charge, la quale consentirà ai proprietari dell'auto elettrica di ricevere un anno di ricarica gratuita, equivalente a 2.000 kWh o 561 euro. La tessera potrà essere utilizzata presso tutte le stazioni di ricarica dell'Europa inclusa l'infrastruttura IONITY, molto veloce e parecchio comune in Inghilterra.

In termini di dotazione, le 1st Edition garantiscono sedili anteriori riscaldati, Natural Voice Control con sistema ID. Light (questo il suo funzionamento), navigatore satellitare, Cruise Control Adattivo, accesso alla vettura e avvio keyless, fari anteriori IQ Light LED matrix con Welcome Light e carrozzeria bi-colore con cerchi da 19 pollici. Insomma, l'equipaggiamento standard è davvero intrigante. La hatchback elettrica inoltre porta in dote un airbag centrale e il sistema Car2X, il quale comunica con vetture vicine dotate della stessa feature per evidenziare potenziali pericoli di incidente.

Passando alla motorizzazione, troviamo una singola unità elettrica da 204 cavalli di potenza abbinata alle sole ruote posteriori che, grazie a un pacco batterie da 58 kWh, permette spostamenti equivalenti a circa 420 chilometri per singola carica. Riguardo la ricarica, il limite di potenza ammonta a 100 kW: 290 chilometri di range in 30 minuti alla colonnina.

"Il momento che aspettavamo è arrivato, la ID.3 è ufficialmente arrivata in UK. Questa pietra miliare rappresenta l'alba di una mobilità tutta nuova per Volkswagen dopo il successo della Beetle, con l'obiettivo di fornire mobilità elettrica accessibile per milioni di persone, e non per i milionari. La ID.3 inoltre è il nostro primo veicolo carbon-neutral, ed è tra l'altro una vetturache cambia tutto, quindi il momento è particolarmente gratificante. Mettendola in modo semplice, è l'emblema della sostenibilità futura Volkswagen." Sono state queste le parole appena pronunciate dal direttore Volkswagen in UK Andrew Savvas.

In attesa che i primi esemplari arrivino anche in Italia, il brand si appresta a presentare anche il suo primo SUV completamente elettrico: ecco la data di debutto dell'attesa ID.4. A ogni modo, pare che anche la Germania sia stata invasa dalle ID.3, difatti il marchio punta a venderne centinaia di migliaia.