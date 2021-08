La VW ID.3 economica era pronta, ma non arriverà: ecco perché

Durante lo scorso mese di aprile Volkswagen aveva annunciato, per la gioia dei consumatori meno interessati ad autonomia e potenza, l'imminente arrivo della ID.3 Pure. Doveva trattarsi di una versione economica ma comunque appetibile della ID.3 standard, ma a quanto pare un grosso problema ne ha prevenuto la commercializzazione.

Chi segue con attenzione il mondo della tecnologia in generale conosce benissimo il più grande flagello del settore degli ultimi anni: la scarsità di semiconduttori. Oramai le autovetture moderne hanno bisogno di numerosi processori per poter funzionare, e la casa automobilistica tedesca si è ritrovata senza chip per l'assemblaggio delle ID.3 Pure.

La vettura, che sul suolo europeo avrebbe avuto un prezzo di poco superiore ai 30.000 euro, incentivi esclusi, montava un pacco batterie da 45 kWh e un motore elettrico da 126 cavalli, per uno scatto brioso e un'autonomia per singola carica pari ad almeno 330 chilometri. Purtroppo gli automobilisti non avranno modo di mettere le mani sulla vettura fino al prossimo ed eventuale cambio di rotta.

"A causa dell'attuale collo di bottiglia nelle forniture causato dalla scarsità di semiconduttori, l'attuale disponibilità di alcuni modelli entry-level è limitata. Poiché queste versioni vengono scelte raramente dai clienti (soli il 2-3 percento degli acquirenti di Golf compra il modello base), Volkswagen ha deciso di ridurre temporaneamente l'offerta.

I veicoli che sono già stati ordinati verranno prodotti ugualmente. In nuovi ordini inerenti i veicoli menzionati verranno resi nuovamente disponibili dall'inizio del prossimo anno. Riducendo il numero di versioni la coda degli ordini potrà essere processata più velocemente, così da ridurre i tempi di consegna ed evitare ulteriori ritardi."

Per il momento non abbiamo informazioni precise sulla ID.3 Pure, ma il fatto che i clienti non ne abbiano ordinato un numero sufficiente di esemplari ci potrebbe portare a credere che sia stata scartata definitivamente, anche perché il pacco batterie da 45 kWh andrebbe prodotto esclusivamente per lei.



In questo preciso istante la casa di Wolfsburg sta gestendo la promozione della imminente Volkswagen ID.5 attualmente in cantiere: ecco il SUV sportivo nelle ultime immagini ufficiali. In futuro il brand espanderà la gamma di veicoli a zero emissioni lanciando sul mercato un enorme e probabilmente lussuoso SUV: si chiamerà ID.8 e potrebbe arrivare nel 2023.