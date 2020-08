La VW ID.3 ha un'autonomia sorprendente: annichilito il ciclo WLTP

La Volkswagen ID.3 ha appena surclassato i test sull'autonomia in ciclo WLTP compiendo un viaggio da Zwickau, in Germania, a Schaffhausen, in Svizzera, attraverso l'energia di una singola carica.

Il viaggio è durato nove ore e ha affrontato una distanza di ben 531 chilometri, dei quali il 44 percento in autostrada e il 56 percento su strade di campagna. La velocità media invece si è attestata sui 56 km/h.

L'esemplare utilizzato per il test è nello specifico una Volkswagen ID.3 1st Pro Performance, il quale monta un pacco batterie da 58 kWh che, secondo il ciclo WLTP, dovrebbe garantire un range di 420 chilometri. La vettura ha però sorpreso tutti, e infatti basta fare una semplice sottrazione per intuire il fatto che abbia calcato 110 chilometri di strada in più rispetto a quanto preventivato. Per essere precisi, ID.3 ha consumato in media 10,9 kWh ogni 100 chilometri con una guida molto poco aggressiva, ma al contempo sono state usate tante funzioni dal consumo energetico non trascurabile, come i fari a LED, il sistema di navigazione, la radio e il l'aria condizionata costantemente accesa.

"La vettura ha tutto: è compatta ma spaziosa, ha un design moderno e quasi futuristico con un coefficiente aerodinamico molto basso." Questo è stato il commento di Felix Egolf, colui il quale ha guidato la ID.3 per tutto il tragitto, e ha proseguito così:"Grazie alla sua batteria a tensione elevata, all'efficienza del drivetrain e alla rapidità della ricarica, neanche i lunghi viaggi sono un problema."

Successivamente Reinhard de Vries, attuale Managing Director of Technology and Logistics presso il Volkswagen Sassonia, ha dichiarato:"Questo è oltretutto un forte messaggio per il team di Zwickau e per tutto il team dietro i progetti ID."

Venendo al prezzo della macchina, in Germania abbiamo uno scalino d'ingresso di 35.554,95 euro, mentre l'esemplare del video in alto ne vale ben 38.996,72. La ID.3 1st Edition monta un motore elettrico da 204 cavalli di potenza e 310 Nm di coppia istantanei, i quali le consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Nel caso l'autonomia descritta in alto non vi basti, potreste optare per il modello con batteria da 77 kWh il quale, secondo il ciclo WLTP, offre 550 chilometri di autonomia.



In attesa di vedere i primi esemplari in strada entro poche settimane, vi rimandiamo ai prezzi italiani relativi alla VW ID.3 1st Edition. Dopo numerosi problemi in fase di sviluppo, finalmente la berlina elettrica è in dirittura d'arrivo.