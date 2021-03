La VW ID.3 arriverà anche in Cina, ma non sarà Volkswagen a produrla

Volkswagen si è avviata verso lo sviluppo e la commercializzazione di tanti nuovi modelli elettrici, che spazieranno dal segmento delle citycar passando per la hatchback ID.3 fino a raggiungere i SUV come la ID.6, ma l'obiettivo del brand è anche quello di coprire quanti più consumatori sia possibile nel breve termine.

Per il momento il territorio europeo è coperto in modo capillare come sempre, ma la situazione non è la stessa per l'estremo oriente. La Cina negli ultimi anni è cresciuta tantissimo in quanto a potenziali acquirenti, diventando così un mercato di primo livello sulla scena mondiale.

Ad oggi Volkswagen non ha ancora lanciato conquistato tale mercato, ma ha intenzione di farlo a breve attraverso una importante sinergia. A fornire una fondamentale piattaforma operativa estera a Volkswagen ci penserà SAIC, noto produttore locale di autovetture il quale costruirà a ritmi elevati numerosi esemplari di ID.3.

Questa informazione è appena arrivata dal portale Auto Sina, che a quanto pare ha lasciato trapelare una commercializzazione in Cina anche per ID.4 e ID.6. La mossa avrebbe perfettamente senso dato che le vetture a zero emissioni cominciano a spopolare, per cui Volkswagen non vuole partire svantaggiata rispetto alle compagnie automotive locali o a brand statunitensi come Tesla (Model 3 e Model Y fanno faville in Cina).

Nel frattempo voci di corridoio cominciano già a parlare dello sviluppo della piccola ID.2, la quale dovrebbe essere compatta ed economica, cioè perfetta sia per l'Europa che per la Cina. Per ora siamo ancora lontani dal suo debutto, ma si dice che entro il 2025 calcherà le nostre strade.

Per avviarci a chiudere senza discostarci dalla hatchback a zero emissioni di Wolfsburg vogliamo rimandarvi ad una analisi tecnica svolta di recente sul veicolo da parte di UBS. Il team l'ha smontata e ha lanciato il suo avvertimento: Volkswagen è sempre più vicina a Tesla.