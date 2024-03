VW Group, 30 nuovi modelli nel 2024 fra elettrici e termici per recuperare terreno

Ve lo avevamo già accennato quando vi abbiamo parlato dell'addio di Volkswagen ai motori termici. L'azienda tedesca ha in serbo dei piani molto ambiziosi per il futuro elettrico, con ben 30 modelli in arrivo quest'anno suddivisi tra i vari marchi proprietari.

Tra di essi figurano nuove Porsche come la Macan, nuove Audi come la Q6 e-tron, nuove Volkswagen come la ID.7, oltre a miglioramenti apportati a modelli esistenti come la Golf, la Tiguan, la Passat, la Skoda Superb e altri ancora. Nonostante le previsioni indichino un anno turbolento per l'industria automobilistica nel 2024, il colosso automobilistico tedesco si affida alla forza a questi nuovi nuovi modelli per ottenere un aumento delle vendite stimato del 3%.

Anche se questo tasso di crescita sarebbe inferiore a quello del 2023, il CFO del gruppo, Arno Antlitz, ha espresso fiducia riguardo alle prospettive per il 2024 durante una recente presentazione agli azionisti della situazione finanziaria. La crescita sarà favorita dalla forte presenza dei nuovi veicoli elettrici su cui il gruppo mantiene salda fiducia nonostante le sfide incontrate in quel segmento.

Sebbene le vendite del 2023 non abbiano soddisfatto le aspettative, Blume ha ribadito che i veicoli elettrici rappresentano (nelle sue parole) "il futuro. Punto". Rispetto ad altre case automobilistiche che hanno ridimensionato i loro obiettivi nel settore dei veicoli elettrici, Volkswagen non ha fatto annunci simili per il momento, sebbene Blume abbia sottolineato la necessità di essere flessibili nell'adattarsi ai mutamenti continui dei mercati.

Se, da un lato, il punto debole dei tedeschi è la Cina, la quale si sta facendo strada sul mercato sia interno che esterno, il gruppo Volkswagen, Stellantis e Renault potrebbero formare una super alleanza, con l'obbiettivo di fronteggiare la concorrenza spietata del marchio BYD.

Volkswagen sta inoltre puntando al Nord America, soprattutto agli Stati Uniti, per alimentare la crescita delle vendite. Antlitz ha indicato che il Nord America potrebbe diventare il principale mercato in crescita per il marchio, con un aumento delle vendite previsto del 22% nel 2024, dopo l'incremento del 9% nel 2023.

