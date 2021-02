VW Golf GTI: una modifica da 600 euro la porta a 300 CV

La ottava generazione della Volkswagen Golf GTI rappresenta, anche di fabbrica, un'ottima sportiva già di suo: con un output traducibile in 245 cavalli di potenza surclassa le rivali del segmento come la Honda Civic Type R o la Renault Megane R.S.

E' chiaro però che questo non serve a fermare le case di tuning, e per farvi un esempio prenderemo il kit di miglioramento appena reso disponibile da RaceChip, il quale offre ai clienti tre diversi stadi di upgrade.

Entrambi riguardano esclusivamente il software. Il primo, quello più blando, migliora la gestione del quattro cilindri turbo da 2,0 litri aggiungendo 36 cavalli di potenza e 33 Nm di coppia al costo di 199 euro (in Germania). Da non sottovalutare poi il fatto che il brand promette un consumo di carburante ridotto del 10 percento rispetto alla vettura di fabbrica.

Il miglioramento medio ha un costo di 329 euro, attraverso il quale vengono aggiunti 45 cavalli di potenza e 42 Nm di coppia, mentre la gestione del carburante incrementa in efficienza del 15 percento. Con un piccolo esborso ulteriore di 50 euro i clienti potranno ottenere un sistema di controllo via app, e in ultimo è stata approntata una garanzia di copertura valevole per un anno degli eventuali guasti al motore per 3.000 euro.

L'upgrade finale di RaceChip invece promette un aumento dell'output complessivo di ben 55 cavalli e 50 Nm, i quali portano la nuova VW Golf GTI ad erogare più di 300 cavalli di potenza e 420 Nm di coppia. Il ritocco costa 599 euro ed è accompagnato da una garanzia sul motore della durata di due anni per la cifra di 10.000 euro.

Grazie ad un test al dinamometro il tuner ha voluto mostrare la potenza effettiva del bolide compatto col miglioramento più oneroso: ebbene la Golf GTI arriva a toccare i 312 cavalli di potenza e può passare da 100 a 200 km/h in appena 12 secondi.



A chi non si accontenta di tali numeri consigliamo di dare un'occhiata a questa VW Golf GTI Clubsport: la hatchback è stata modificata sia meccanicamente che esteticamente. In chiusura invece vogliamo virare verso il lato green dell'industria e condividere con voi i dati Volkswagen sulle emissioni veicolari: inquina di più una VW Golf oppure una VW ID.3?