La VW Golf GTI Clubsport 45 alla prova del 'Ring: bene ma non benissimo

Gran Turismo Iniezione, una sigla che è parte della storia Volkswagen e che ha celebrato quest'anno i suoi 45 anni con la Golf GTI Clubsport 45. Ma come se la cava la compatta sportiva rispetto alle sue sfidanti al Nürburgring Nordschleife?

L'insidiosa domanda ha risposta grazie ai ragazzi di Sport Auto, in particolare del pilota Christian Gebhardt, che l'ha spinta nell'inferno verde. La GTI Clubsport 45 è equipaggiata con un 2,0 litri TSI da 300 CV, accoppiato con un un cambio DSG a 7 rapporti.

Nel tracciato tedesco il modello calzava Michelin Pilot Sport Cup 2, per la massima aderenza. Il giro di Gebhardt è stato cronometrato in 8 minuti e 2,66 secondi. In confronto lo stesso pilota aveva ottenuto un 7 minuti e 55,12 secondi con la Renault Megane RS Trophy-R. Con la Mercedes-AMG A45 S, un'altra rivale, Gebhardt ha girato in 7 minuti e 48,8 secondi; certo, in questo caso sotto al cofano ci sono 421 CV. La Golf GTI TCR, basata sulla precedente generazione, ha girato al Nürburgring in 8 minuti e 4,91 secondi, risultato più lenta della Clubsport 45.

Volkswagen ha escluso la realizzazione di una GTI Clubsport S, di fatto lasciando il titolo di trazione anteriore più veloce del 'Ring alla Megane RS Trophy-R, con in 7 minuti e 40,1 secondi ottenuto nel 2019 dal pilota ufficiale Laurent Hurgon. La casa di Wolfsburg ha in gamma anche la Golf R, dotata tuttavia di trazione integrale.

Renault dovrà temere la nuova Honda Civic Type R, la trazione anteriore aveva già dato sfoggio delle sue potenzialità con la Limited Edition della scorsa generazione: a Suzuka è più veloce di una Ferrari F40.