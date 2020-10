VW Golf fugge dalla polizia a 240 km/h: gli agenti sono implacabili

Il conducente di una Volkswagen Golf GTI è appena stato arrestato nei Paesi Bassi dopo aver costretto le forze dell'ordine ad un pericoloso inseguimento ad altissima velocità. Il video in alto è piuttosto esplicativo.

Prima della scintilla che ha portato alla fuga, un agente aveva intimato all'automobilista di fermarsi all'uscita di un'autostrada ma, invece di arrestare la propria vettura, il conducente della hatchback tedesca ha fatto marcia indietro tornando in autostrada per scappare a tutto gas, seminando così la polizia (almeno inizialmente).

Per sua enorme sfortuna la volante ha potuto approfittare di un'entrata successiva poco distante, ed è immediatamente scattato l'inseguimento. Le riprese dalla telecamera di bordo della vettura degli agenti mostra il veicolo mentre raggiunge i 240 km/h nel tentativo di accorciare le distanze con la Volkswagen.

L'automobilista per un attimo ha creduto di potersi sottrarre alle autorità locali, ma dopo esser uscito dall'autostrada ed essersi immesso su una piccola strada secondaria, si è ritrovato davanti ad un altro veicolo della polizia il quale si era fermato di traverso ad aspettarlo. La clip evidenzia la responsività degli agenti nel tirare fuori dal veicolo non uno ma due persone, entrambe prese in custodia.

Il media locale Westlanders riporta di un conducente senza la patente di guida. Inoltre la polizia ha trovano una grossa quantità di denaro all'interno dell'abitacolo, e la cosa li ha insospettiti non poco. Al momento ci sono delle indagini in corso, e sia la macchina che i soldi sono stati sequestrati.

Di immagini simili ne abbiamo viste molte di recente, ma in genere questo tipo di situazione ha una conclusione banale: il fuggitivo viene arrestato oppure perde il controllo e si schianta. Un esempio del primo caso è ampiamente documentato grazie al materiale registrato da un elicottero, il quale ha registrato una Ford Fiesta ST inseguita dalla polizia. Il secondo caso invece non è riportato da immagini dell'evento, bensì da quelle relative alle sue conseguenze: un undicenne è saltato su uno scuolabus e ha cominciato a guidare maldestramente per le vie della città e terminando la propria corsa contro un albero.