La VW Golf 8 è già stata modificata, e adesso sembra davvero arrabbiata

La prossima generazione di Volkswagen Golf, la ottava, sta per affacciarsi sul mercato con non poco interesse da parte dei consumatori. Sono tanti al momento i dettagli condivisi dalla casa automobilistica tedesca o trapelati nel tempo attraverso i rumors, e per approfondirli vi rimandiamo ad un nostro speciale.

Adesso però, quello che ha attirato la nostra attenzione, è il lavoro di tuning già svolto sulla berlina VW. In genere la Golf non è quella vettura che sprizza eccitazione da tutti i pori, soprattutto perché fa parte di un segmento che non è tra quelli più adatti per questa emozione, ma qualcuno ha provato a cambiare le cose.

Stiamo parlando di JMS, che ha lavorato per mostrarci una aggressiva Golf 8 First Edition su cerchi ABT da 20 pollici. I lavori però non si fermano a questo perché, prendendo ispirazione dalla variante GTI, la macchina è caratterizzata da numerosi dettagli in rosso per un'estetica più sportiva, mentre l'anteriore presenta spoiler pronunciati che la estendono in avanti per circa tre centimetri. Inoltre grazie alle minigonne in un nero in contrasto con il bianco della restante carrozzeria si è riusciti a far sembrare più slanciata tutta la vettura.

Il retrotreno invece ritrova dei diffusori che ricordano la Golf GTI TCR della scorsa generazione. JMS tra l'altro afferma che quello che hanno mostrato nelle foto, che potete vedere tramite le immagini in calce, arriverà direttamente ai consumatori senza nessuna modifica. Il tuner ci tiene poi a spiegare che la decisione è tale perché gli acquirenti possano essere in grado di decidere se optare per lo scarico singolo o doppio in base al tipo di scarico preferito. L'intero pacchetto verrà reso disponibile all'acquisto a Settembre, e ulteriori miglioramenti sono in corso di lavorazione, riguardanti sia il motore che il sistema di scarico.

Per chiudere vi informiamo riguardo ad una particolare scelta che Volkswagen aveva preso riguardo la Golf R di prossima generazione. La variante sportiva della berlina doveva disporre di un motore a cinque cilindri, ma Audi ha scartato l'ipotesi.