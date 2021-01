Il VW Crafter TDI si scatena sull'Autobahn: ecco la velocità di punta

In Europa la varietà di modelli di veicoli commerciali esistenti è spropositata rispetto a quella presente in altri continenti, e già la sola offerta Volkswagen comprende una gamma non da poco. All'interno di essa si posiziona il Volkswagen Crafter, e cioè un grosso furgone squadrato molto utile alle aziende per la gestione della logistica.

Oggi però non vi parleremo delle esigenze delle aziende, ma della velocità massima raggiungibile da un VW Crafter TDI. I ragazzi del canale YouTube Meilensammler ne hanno portato un esemplare in strada, più precisamente sull'Autobahn tedesca, per una prova empirica.

Stiamo parlando di un veicolo mosso da un motore diesel TDI twin-turbo da 2,0 litri capace di erogare 186 cavalli di potenza e 420 Nm di coppia, i quali possono essere inviati sia alle sole ruote anteriori sia verso tutte e quattro le ruote.

Come potete notare voi stessi dal video in alto, il VW Crafter non è affatto un mostro di accelerazione, per cui impiega parecchi secondi per toccare la sua velocità di punta, la quale pare attestarsi sui 164 km/h. In realtà si tratta di un risultato di tutto rispetto, in quanto altri modelli del medesimo segmento fanno spesso fatica a superare in certi casi i 150 km/h e in altri casi anche quota 130 km/h. Interessante poi far notare l'intensità del rumore provocato dal vento che batte sulla carrozzeria, proprio a testimoniare che il design dei van commerciali non è assolutamente modellato in base ad esigenze prestazionali.

