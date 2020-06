VW gli consegna la Polo nuova, ma lui la ribalta dopo pochi secondi

Tutti coloro che nella propria vita si sono trovati davanti la loro prima auto sanno che, nel momento del ritiro o della consegna, l'eccitazione monta immancabilmente a rappresentare il culmine di settimane di ricerca e di scelta.

A quel punto, andar via dalla concessionaria con tutte le carte firmate e le chiavi della vettura nuova di zecca può essere un istante indimenticabile, ma non bisogna mai mandare tutto all'aria, come ha appena fatto l'automobilista del video in alto.

Le riprese sono state fatte in India e consistono in due inquadrature differenti. La prima è ad opera del personale della concessionaria o di un qualche amico o membro della famiglia che voleva documentare il primo avvio, mentre la seconda viene direttamente da una camera di sicurezza.

Il problema qui è da ricercarsi nell'assegnazione della patente di guida, che come riportano anche i ragazzi di Motor1, in India è assolutamente inadeguato e manca di veri e propri allenamenti pratici. Insomma, nel Paese orientale portarsi a casa una patente è più facile di bere il classico bicchier d'acqua.

Il video in alto inizia con uno scrosciante applauso, col conducente che avvia la sua Polo e parte lentamente per allontanarsi dal parcheggio. Improvvisamente l'auto comincia ad accelerare in modo strano, l'uomo al volante perde completamente il controllo, si abbatte contro un'altra vettura in sosta e finisce per abbattere il cancello automatico della concessionaria ribaltando la propria macchina.

E' chiaro che ci sono stati vari errori: dalla mancata correzione verso sinistra all'uso totalmente errato dei pedali del freno e dell'acceleratore. Adesso la compagnia di assicurazione dovrà svolgere proprio un gran lavoro.

Nel frattempo la casa automobilistica tedesca ha annunciato i prezzi italiani della nuova Volkswagen ID.3 1st Edition: la berlina elettrica arriverà a settembre. Imminente anche la Volkswagen ID.4: il crossover EV è stato mostrato senza veli grazie a immagini provenienti dalla Cina.