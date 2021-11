VW Beetle con motore Tesla distrugge la Porsche 911 GTR RS sul quarto di miglio

Da un po' di tempo a questa parte le gare di accelerazione stanno diventando un po' più noiose. Oramai quando vediamo un'auto elettrica sfidare in drag race un modello con motore tradizionale l'esito è quasi sempre scontato: la EV disintegra la macchina a combustione interna.

In termini tecnologici i veicoli elettrici sono fatti apposta per avere una progressione bruciante: l'assenza interruzioni dovute al cambio di rapporto e l'erogazione istantanea della coppia rendono queste vetture letteralmente irresistibili, ma i ragazzi di Carwow trovano sempre il modo di rendere interessante questa tipologia di sfida.

Il video in alto infatti ha come protagoniste la "vecchia" Porsche 911 GT3 RS (ecco la nostra prova con la 911 GT3 di ultima generazione al Porsche Festival 2021) e una assurda Volkswagen Beetle del 1978 che si muove attraverso il motore di una Tesla Model S. Da una parte la sportiva di Stoccarda è sensibilmente più potente, in quanto eroga più di 520 cavalli di potenza a fronte dei "soli" 450 cavalli della Beetle. In termini di coppia la situazione si ribalta, poiché la VW si vanta di 675 Nm, mentre la Porsche si ferma a 470 Nm. Anche sul peso l'anziana compatta mette la testa davanti: 1.050 chilogrammi contro 1.430 chilogrammi.



Secondo Porsche, la 911 GT3 RS è capace di scattare da 0 a 100 km/h in poco più di tre secondi, tempistica eccellente per un motore aspirato a trazione posteriore. Sulla Beetle modificata ovviamente non ci sono dati ufficiali, ma il video in alto evidenzia chiaramente le potenzialità del motore elettrico.



La prima gara vede partire con largo anticipo la 911, che poi taglia il traguardo in prima posizione. Il secondo e il terzo test invece, molto più sincronizzati al via, non hanno che potuto consegnare il trionfo nella mani della EV. La Beetle ha costruito le due vittorie sia sullo scatto iniziale che nei cambi di marcia, in cui ha rosicchiato metri fondamentali.



Nel frattempo il Gruppo Volkswagen sta lavorando massicciamente proprio in chiave elettrificazione e, dopo aver lanciato parecchi modelli tramite i suoi brand, sta provando ad ottimizzarne vari aspetti tecnologici. In tal senso è estremamente intrigante il nuovo sistema di ricarica wireless per Porsche Taycan, col quale la sportiva premium può raggiungere l'80 percento di carica in 10 minuti.