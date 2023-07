Nessuno vuole comprare la BMW Serie 7 dove è stato ucciso Tupac: ecco perchè

Solitamente le auto appartenute a personaggi famosi vengono vendute in poco tempo e a prezzi esorbitanti. Il caso più recente è quello della Ferrari Enzo di Fernando Alonso, acquistata a 5,4 milioni di euro. C'è però un'eccezione, ed è la BMW Serie 7 dove venne ucciso il rapper Tupac Shakur.

L'artista, acclamato ancora ai giorni nostri, venne assassinato sulla Strip di Las Vegas alla fine del 1996: Tupac era a bordo di una BMW Serie 7 di proprietà della sua casa discografica, la Death Row Records, quando è stato affiancato da un'altra vettura con a bordo dei criminali che hanno sparato al suo indirizzo, freddandolo sul colpo.

Una volta concluse le indagini e dopo che la polizia restituì la vettura ai suoi legittimi proprietari, la stessa ammiraglia tedesca venne messa in vendita, passando di mano in mano fra vari collezionisti. Si ricorda ad esempio Gary Zimet, proprietario di Moments in Time, che ha avuto in suo possesso la Serie 7 per qualche anno e che possedeva già il Suburban in cui venne ucciso Biggie Smlass, altro rapper.

Come detto in precedenza, oggi la Serie 7 si trova presso il Celebrity Cars di Las Vegas, nera, tirata a lucido con cerchi cromati, ed è in vendita ad un prezzo forse un po' esagerato, ben 1.7 milioni di dollari.

La particolarità è che nessuno sembra volerla, non si sa per via dell'alto prezzo o per la storia macabra ad essa associata, fatto sta che si trova a Las Vegas da ben 6 anni, dal 2017. Tra l'altro si parla di un chilometraggio molto elevato, più di 120mila miglia, di conseguenza non è la classica auto “da museo” tanto per capirci.

Secondo Jalopnik il prezzo di mercato di una BMW Serie 7 del 1996 con quel chilometraggio è di circa 2.500 dollari, di conseguenza chiunque volesse acquistarla rischia di fare tutt'altro che un affare.

Vedremo se qualche fan facoltoso di Tupac deciderà di investire quasi due milioni di dollari nella tedesca, ma se dovessimo scommettere un euro punteremmo sul “no”.

L'ammiraglia in cui Tupac ha trovato la morte si è evoluta nel corso degli anni e con l'ultimo modello la BMW Serie 7 ha mostrato le portiere fra le più tecnologicamente avanzate.