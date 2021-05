Quanto ci vuole a caricare una Tesla Model 3? Ecco il test reale

I ragazzi di InsideEVs hanno parlato più volte della velocità di ricarica di vari modelli di auto completamente elettrici e, dopo aver constatato che la Tesla Model 3 Long Range 2019 riesce a passare dal 2 all'80 percento di carica in 28 minuti al Supercharger V3, adesso hanno messo le mani sul modello 2021 per sottoporlo allo stesso test.

Si tratta in pratica dello stesso modello, ma dopo due anni Tesla ha aggiornato alcune componenti interne sia per risparmiare sui costi produttivi che per fornire ai clienti soluzioni più comode o più efficienti. Dal canto suo InsideEVs ha fatto sì di poter replicare la prova esattamente com'è stata fatta due anni fa: macchina quasi scarica, Tesla Supercharger V3 e singola sessione di ricarica con temperature ambientali non troppo distanti da quelle dell'ultima volta.

Insomma, venendo al sodo il test ha appurato che la vettura è passata dallo 0 al 32 percento di carica in 10 minuti, integrando circa 24 kWh e un'autonomia non distante dai 160 chilometri a velocità da superstrada. Sono stati necessari altri 13 minuti per toccare il 65 percento e 320 chilometri di autonomia a percorrenze da superstrada per cui Tom Moloughney, colui che ha svolto il test, si è detto pienamente soddisfatto da quanto rilevato.

La Model 3 è riuscita a sfruttare pienamente i 250 kW del Supercharger V3 una volta raggiunto il 9 percento di carica, anche se rispetto al modello 2019 si è comportata in modo più cauto nella curva che l'ha portata a toccare la massima potenza. Una volta superato il 17 percento la potenza ha cominciato a scendere per stazionarsi sui 140 kW fra il 25 ed il 42 percento, dove ha quindi continuato a calare fino a sfiorare dolcemente il 100 percento.



Nel frattempo la casa automobilistica di Fremont sta sviluppando dei potentissimi caricatori per soddisfare la voracità energetica del suo autoarticolato a zero emissioni. il Tesla Semi (eccolo mentre sfreccia in pista) potrebbe infatti beneficiare di un sistema capace di erogare 1 megawatt di picco: il Megacharger.