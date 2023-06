Il Governo vuole cancellare il Superbollo ma solo a metà: ancora non ci siamo

Per il tanto odiato Superbollo è probabilmente l’ora di andare in pensione, ma non completamente: Lega e Fratelli d’Italia hanno presentato due emendamenti che puntano alla cancellazione solo sulle auto diesel di grossa cilindrata, dunque è ancora presto per festeggiare appieno.

Perché scriviamo che è forse arrivato il momento di pensionare il Superbollo? Perché è una norma che ha dimostrato di non funzionare: introdotta nel 2011, la tassa è costata agli appassionati di automobili 1,2 miliardi di euro, così come dicono i dati pubblicati da Federcarrozzieri nelle scorse ore. Peccato che abbia creato anche un sacco di anomalie nel mercato automotive italiano: in 12 anni le immatricolazioni di vetture con potenza superiore ai 185 kW sono crollate drasticamente, dunque lo Stato ha perso il gettito IVA legato agli acquisti, nello stesso momento si sono moltiplicati i leasing farlocchi con vetture dotate di targhe estere date in noleggio agli automobilisti italiani, un sistema con cui il Superbollo viene tranquillamente aggirato. Federcarrozzieri ricorda anche che in Italia sono cresciute a dismisura le radiazioni dei veicoli con potenza superiore a 185 kW per l’esportazione all’estero, anche se poi molto spesso le auto hanno continuato a circolare nel nostro Paese.

Il Superbollo è una tassa giusta perché colpisce le fasce più abbienti della popolazione? Non proprio: al di là dei numerosi appassionati sparsi in tutto lo stivale, che non sono certo ricchi ma che fanno continuamente sacrifici per potersi permettere una vettura che sia divertente da guidare, c’è la questione auto ibride. Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri, ha ricordato come una costosa auto Plug-in Hybrid da 360 CV/264 kW possa benissimo evitare il Superbollo, poiché con il motore a benzina non vengono superati i 185 kW/200 CV di potenza previsti.

Ricordiamo che il Superbollo prevede un pagamento di 20 euro per ogni kW al di là dei 185 kW di potenza base; dopo 5 anni si scende a 12 euro/kW, anche se i super-appassionati spesso rivendono la loro auto prima di questa scadenza. Dopo 10 anni si passa a 6 euro, dopo i 15 anni 3 euro, mentre bisogna aspettare 20 anni per non pagare più alcun Superbollo (quanto si risparmia su una Golf R?). Ora, con il provvedimento di Lega e Fratelli d’Italia, qualcosa inizia a muoversi, anche se la cancellazione del Superbollo riguarda solo auto diesel di grossa cilindrata, vetture che di fatto stanno scomparendo dal mercato attuale. Speriamo che presto il Superbollo possa andare in pensione in maniera completa, eliminando così tutte le anomalie riguardanti le vendite italiane.