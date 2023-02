Vuoi provare un'auto elettrica per un mese? Con Hyundai Evolve+ ora puoi

Hyundai ha introdotto un servizio di abbonamento per veicoli elettrici denominato Evolve+, presentato al recente Salone di Chicago. In poche parole si tratta di un noleggio estremamente flessibile che permette ad un automobilista di guidare l'auto coreana anche per un solo mese.

Il consumatore non si impegnerà quindi in un acquisto o in un noleggio a lungo termine, ma potrà godere di un'auto Hyundai nel tempo desiderato. All'interno del pacchetto mensile si trovano 1.600 km, l'assicurazione, la manutenzione, l'immatricolazione e l'assistenza stradale, il tutto al prezzo di 650 euro mensili per la Kona Electric, e di 837 euro invece per la IONIQ 5. La particolarità è che l'abbonato potrà annullare in qualsiasi momento l'abbonamento, e non è richiesto appunto alcun impegno a lungo termine, a differenza invece di altri servizi che chiedono una copertura di almeno 3-5 mesi.

Evolve+ è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e presso alcune concessionarie selezionate, ma non è da escludere che il servizio, se dovesse prendere piega, possa arrivare anche in Europa e di conseguenza in Italia. La comodità è che il cliente svolge tutto tramite app dedicata: “Senza scartoffie, nessun impegno e nessun prestito a lungo termine, Evolve+ è una soluzione ottimale per l'acquirente di auto 'EV-curioso'”, sono le parole di Olabisi Boyle, vice presidente, pianificazione del prodotto e strategia di mobilità, Hyundai Motor North America.

“Abbiamo dato la priorità alla semplicità e alla flessibilità con il processo di abbonamento, consentendo ai clienti di effettuare ordini e rinnovarli secondo le proprie condizioni nel proprio tempo, tutto tramite smartphone. Speriamo che offrendo un'opzione basata su un abbonamento, aumenteremo l'adozione e la consapevolezza dei veicoli elettrici”. Si tratta senza dubbio di un sistema pensato per una particolare clientela, come ad esempio una famiglia che si reca in una località marittima o di montagna per un mese, ma anche studenti universitari lontani da casa o un lavoratore che deve svolgere un incarico e via discorrendo.

"Come sappiamo, vivere con un veicolo elettrico è davvero un processo educativo", ha aggiunto Gary Rome, presidente di Gary Rome Auto Group: Gary Rome Hyundai e concessionario pilota Evolve+. “Evolve+ offre ai nostri clienti l'opportunità di provare un veicolo elettrico e vedere se è adatto al loro stile di vita. Evolve+ rende davvero facile per un consumatore guidare un veicolo elettrico in modo più flessibile".

Prima di congedarci, vi ricordiamo che la casa coreana ha lanciato negli scorsi giorni la Hyundai Bayon Exclusive con 2.850 euro di vantaggi. In Italia è presente anche il van futuristico Hyundai STARIA che ci proietta dritti nel futuro.