Vuoi subito un Ford F-150 elettrico? Costa 27.000 euro in più, il mercato auto è nel caos

Come più volte vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine, il mercato automotive è del tutto fuori controllo, in Italia ma soprattutto all'estero, negli USA, dove i rivenditori stanno cercando di massimizzare i profitti a causa della crisi. Ora arriva la notizia di un dealer che ha ricaricato su un Ford F-150 Lightning 30.000 dollari extra.

Lo scorso 30 dicembre 2021 vi abbiamo riportato la notizia di un rivenditore capace di aggiungere la bellezza di 50.000 dollari su una Mercedes-Benz EQS 580, una vettura elettrica che di listino già parte negli USA da 119.110 dollari. Poi Jon Rettinger di TechBuffalo, che ha pubblicato la storia su Twitter, ha optato per una Lucid Air per non pagare il sovrapprezzo del momento, ora però arriva una storia simile relativa a un Ford F-150 Lightning (per saperne di più: ufficiale il nuovo Ford F-150 Lightning), il pick-up elettrico che continua la leggendaria tradizione del F-150 a gasolio.

Stando a un nuovo video di Sam Alexander, un rivenditore in Virginia avrebbe aggiunto al prezzo di listino dell'auto la bellezza di 30.000 dollari, poco meno di 27.000 euro al cambio, per una consegna espresso. Per una consegna non prioritaria l'aggiunta sarebbe stata di soli 10.000 dollari, quasi 9.000 euro. Il motivo è presto detto: di Mercedes-Benz EQS e di Ford F-150 Lightning (così come altri modelli) non se ne vedranno moltissimi nel 2022, l'ovale blu ha già chiuso 200.000 ordini del suo pick-up elettrico e non è detto che riesca a consegnarli tutti il prossimo anno, per questo motivo i rivenditori stanno alzando i prezzi cercando di approfittare del momento di magra.

Qualcuno disposto a pagare il sovrapprezzo in un periodo con tempi di consegna biblici si troverà sicuramente, è su questo che giocano i dealer. I marchi non possono purtroppo fare nulla, come ha ricordato Mercedes-Benz USA, bisogna solo attendere che tutto passi in modo naturale, a meno che non intervenga una legge governativa...