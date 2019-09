Se vuoi conoscere tutti i segreti della Bugatti Chiron devi guardare questo video

Lo youtuber (ultra-appassionato di auto) Mr JWW ha viaggiato fino in Olanda, proprio al confine con la Germania, per conoscere il proprietario di un'azienda che importa auto di lusso. Quando è arrivato sul posto si è sentito fare una richiesta irripetibile: "scegli l'auto che vuoi, e ti porto a fare un giro". Ha scelto una Bugatti Chiron.

Il video che ne è venuto fuori è estremamente spassoso e, per molti motivi, istruttivo. Non solo perché Mr JWW si è preso tutto il suo tempo per conoscere meglio questa hypercar da sogno e mostrarci ogni singolo dettaglio degli esterni e dell'abitacolo, ma anche perché la Bugatti Chiron è l'auto personale del gestore dell'azienda, la Carlink International.

L'imprenditore olandese durante il viaggio, rigorosamente sulle autostrade senza limiti della Germania, ha spiegato come si guida una Bugatti Chiron, e cosa significa possederne una.

Una auto che va trattata come un gioiello? Certo, ma chi l'ha detto che i gioielli si tengono chiusi al buio dei caveau. Come detto, l'olandese usa questa Chiron quotidianamente. E non ha paura di far schizzare in alto il contachilometri. Sì ok, parliamo di un gioiello da (minimo) 3 milioni di euro, ma se non hai il coraggio di usarla, cosa te la prendi a fare una hypercar del genere?

Quella del proprietario della Carlink International è anche estremamente personalizzata, con i pennelli delle portiere rivestiti in pelle decorata con una mimetica militare creata da Andy Wharol, e tutto il resto in verde oliva. Ma come spiega il proprietario, è solo una delle possibilità. Anche per Bugatti la priorità è quella di garantire possibilità di personalizzazione infinita. "Vuoi gli interni in porcellana o in oro? Lo puoi fare".

Questa Bugatti è stata venduta in concomitanza con i 110 anni del brand, come testimonia il logo in bella vista proprio sotto la leva del cambio. Anche se ovviamente non stiamo parlando di una delle Chiron Sport 110 ans Bugatti, serie limitata creata per celebrare l'anniversario.