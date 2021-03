Vuoi una Toyota GR Super Sport? Dovrai prima rispondere a qualche domanda

Il nuovo regolamento WEC, che disciplina anche la 24 Ore di Le Mans, richiede alle case automobilistiche di produrre in serie limitata controparti stradali delle vetture che andranno regolarmente in pista. Le aziende sono alla ricerca del cliente perfetto al quale vendere queste rarità, qualcuno che ami il marchio e non tenti di rivenderle.

Toyota, per la sua futura GR Super Sport ha preparato un sondaggio online. Gli aspiranti proprietari della futura hypercar dovranno, oltre ai soliti dati personali, indicare quante auto ad alte prestazioni possiedono, quali sono le preferite, quanti chilometri si macinano all'anno (sempre a bordo di auto sportive) e i modelli che vorrebbero acquistare nell'immediato futuro. Un'altra sezione del sondaggio riguarda il motorsport, non dobbiamo dimenticare che la GR Super Sport sarà strettamente derivata dalla GR010 Hybrid che prenderà parte alla 24 Ore di Le Mans 2021. Oltre a chiedere quali sport motoristici si seguono, e in quale modo, l'indagine sonda anche la possibilità che il papabile cliente sia in possesso di una licenza internazionale FIA.

Toyota vuole sapere anche il motivo per il quale si è interessati alla sua sportiva, tra le varie voci ce n'è una che ci fa sorridere: "rarità e valore della vettura". Una dicitura che potrebbe applicarsi ad un collezionista così come ai bagarini di supercar che le case automobilistiche vogliono evitare a tutti i costi. È una trappola?

Concludiamo con la parte che preferiamo del sondaggio, come spesso accade con l'acquisto di edizioni limitate si da preferenza ai clienti fedeli al marchio. Tuttavia Toyota non è sicuramente tra i brand con una certa continuità nella produzione di supercar. Non c'è problema, per avere maggiori possibilità di acquistare la GR Super Sport dovrete già possedere una Lexus LFA o una Toyota 2000GT, sportiva prodotta dal 1967 al 1970 in circa 350 esemplari!