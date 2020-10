La Voyah i-Land è innegabilmente a cura di Italdesign

Voyah è un piccolo brand appartenente al conglomerato cinese Dongfeng, e al Salone di Pechino 2020 ha appena rivelato una vettura molto interessante. Si chiama Voyah i-Land concept, ed è uscita direttamente dalla eccellente matita di Italdesign.

Nel caso seguiste l'industria automobilistica con grande passione e attenzione, forse l'avevate già intuito da soli dando un'occhiata alla galleria di immagini in fondo alla pagina. Difatti le forme possono risultare molto familiari, e accade perché in parte viste in precedenza attraverso la Italdesign DaVinci Concept, la quale ha fatto il suo esordio al Salone di Ginevra del 2019.

Certo la Voyah i-Land e la DaVinci Concept hanno forme piuttosto differenti, ma i richiami sono percepibili dalla silhouette laterale, dalla fascia anteriore e, ovviamente dall'apertura delle portiere ad ali di gabbiano. A ogni modo la i-Land mostra subito, sulla punta del muso, l'onnipresente logo corporativo che, tra le altre cose, è anch'esso stato disegnato da Italdesign.

In base alla presentazione ufficiale, la compagnia italiana con sede a Moncalieri ha avuto le mani in pasta in molti elementi del progetto, dall'interfaccia uomo-macchina all'interno dell'abitacolo fino allo sviluppo ingegneristico e alla costruzione del veicolo concept.

L'abitacolo appunto offre dei primi sguardi di livello altissimo, con i colori chiari a dominare l'atmosfera e a contrastarsi tra loro, mentre i LED blu diffondono un clima di calma provando a farti sentire a casa. L'hi-tech e lo stile futuristico emergono poi con forza tramite uno stile minimale, linee nette e decise e la presenza di numerosi display di bordo. Degna di nota infine la scelta di separare conducente e passeggero anteriore con una plancia centrale molto alta, che invita entrambi gli occupanti della vettura a intervenire con semplicità sull'infotainment.



