Quale voto dareste alla Rolls-Royce Boat Tail? Per Frank Stephenson l'eccellenza è lontana

Quando è stata svelata, la Rolls Royce Boat Tail ha fatto parlare di sé grazie al suo prezzo da 28 milioni di euro e al design decisamente fuori dal comune. Infatti non è cosa da tutti i giorni vedere un’auto dalle linee chiaramente ispirate alle barche, quindi non c’è niente di meglio di una spiegazione da parte del designer Frank Stephenson.

Rimaniamo sempre affascianti dalle sue analisi e dalle spiegazioni dei vari dettagli che compongono un design, e in questo caso si sbilancia ulteriormente dando il suo voto personale al progetto. L’analisi dell’auto inizia dall’anteriore, dominato dall’inconfondibile griglia Rolls-Royce, che in questo caso risulta meno pronunciata rispetto ad altri modelli ma comunque elemento cardine della vista frontale, impreziosita dai sottili gruppi ottici anteriori a LED.

Frank ci fa notare in particolare come il disegno del frontale dia l’idea di essere scolpito in un pezzo unico d’alluminio, denotando la grande qualità della casa inglese nella costruzione e nell’assemblaggio dei componenti.

Ruotando attorno alla vettura è il turno della vista laterale, molto pulita ed elegante, dominata da due linee ad arco, inferiore e superiore, che convergono verso il posteriore dell’auto, restituendo una silhouette molto particolare e simile alle imbarcazioni.

Il retro invece è la parte meno amata dal designer, che lo trova sproporzionato rispetto al resto dell’auto, troppo piccolo e poco valorizzato dalle piccolissime luci posteriori. Per Frank il punto forte dell’auto rimane la vista laterale, che ricorda le barche Riverbreeze. Nulla da dire invece sulla qualità degli interni, dei materiali e degli assemblaggi, che da tradizione Rolls-Royce sono tra i migliori in circolazione.

Alla fine Mr. Stephenson valuta il design con un voto di 7 su 10, un valore buono, ma distante dal 10 della Honda E e dal 9.9 attribuito alla Bugatti Bolide, e se siete rimasti stregati dalle analisi di Frank, vi consigliamo anche la sua personale Top 3 dei veicoli marchiati BMW.