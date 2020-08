Voragine stradale inghiotte 21 veicoli: ecco quanto è appena accaduto in Cina

Una gigantesca voragine si è appena aperta nel parcheggio di un centro commerciale, facendo precipitare tantissimi veicoli a pochi centimetri da una strada a scorrimento veloce nel sudovest della Cina. A riportarlo è l'emittente nazionale CCTV (China Central Television).

Il nefasto evento è accaduto pochissime ore fa e un video, pubblicato sul portale di Sky UK e catturato da telecamere di sicurezza, riprende pochi ma orribili secondi, che servono a comprendere l'entità della catastrofe.

Come potete notare anche voi, il buco ha cominciato ad aprirsi proprio in coincidenza della linea che separa la carreggiata dal parcheggio, e man mano si è fatto sempre più ampio, portando con sé ben 21 veicoli fermi in sosta. Secondo quanto riportato da CCTV, al momento non risultano esserci state vittime o ferimenti gravi, e 15 veicoli sono già stati recuperati risollevati a livello della strada.

Le cause dell'incidente sono motivo di impegno da parte delle forze dell'ordine, ma alcuni puntano convintamente il dito verso le piogge torrenziali che negli scorsi giorni si sono abbattute sulla provincia di Sichuan, dove scorre il fiume Yangtze, e dove lo stato di emergenza ha aveva già raggiunto il massimo livello alcuni giorni fa.

A proposito di fenomeni naturali spiacevoli e di crolli veicolari, questa settimana ha potuto raccontare altri due episodi. Il primo testimonia una delle tempeste di sabbia più violente che si siano abbattute di recente sull'Arizona, la quale ha causato visibilità zero e disagi diffusi. Il secondo invece concerne l'attraversamento di un ponte da 5 tonnellate con un autoarticolato che ne pesava ben 40, di tonnellate: ovviamente poteva finire in un solo modo.