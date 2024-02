Una voragine inghiotte due auto a Napoli, 4 feriti e 20 famiglie evacuate

Probabilmente un grande incubo ricorrente di molti automobilisti è finire all’improvviso in una grande voragine, esperienza successa davvero a dei ragazzi napoletani.

L’incidente è avvenuto attorno alle 5 del mattino del 21 febbraio 2024 a Via Morghen al Vomero, rinomato quartiere di Napoli. Due autovetture con a bordo altrettanti ragazzi sono state letteralmente inghiottite da una voragine profonda diversi metri, assieme a un platano. Sui social network sono subito diventati virali i video dei primi soccorsi, con alcuni militari dell’Esercito Italiano (impegnati in servizi di pattugliamento del piano Strade Sicure) che si sono subito messi all’opera per recuperare i ragazzi dalla terribile situazione.

In totale ci sono stati quattro feriti, i due ragazzi sono usciti dall’incidente praticamente illesi, mentre altre due persone (due turisti che alloggiavano presso un Bed & Breakfast in zona) sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti. Ci sono poi state ripercussioni sull’intero quartiere, rimasto senz’acqua a causa della perdita generata dall’apertura della voragine. Anche le scuole sono rimaste chiuse, nel frattempo la Procura di Napoli ha avviato i primi accertamenti per individuare potenziali cause e responsabili.

Dopo le prime verifiche, sembrerebbe colpa della fogna, che sarebbe letteralmente collassata assieme alla condotta idrica. Venti famiglie sono state inoltre evacuate poiché si teme che la voragine possa causare problemi ai palazzi adiacenti. Scene che non si vedono solo in Italia: di recente una Jeep è stata inghiottita da una voragine a Vancouver.