Una voragine inghiotte le auto a Gerusalemme: il video è spaventoso

Tra gli incidenti stradali più assurdi e terrificanti in assoluto c'è sicuramente quello relativo all'apertura di voragini, che in molti casi inghiottono un gran numero di vetture trascinandole per parecchi metri al di sotto del livello della strada.

Nel caso in cui si è all'interno del proprio veicolo la situazione può diventare drammatica, ma per fortuna nell'ultimo episodio nessun automobilista è rimasto coinvolto. A Gerusalemme infatti una voragine, registrata proprio nel momento della sua creazione tramite il video visibile in alto, ha divorato un'ampia area del parcheggio dello Zedek Medical Center di Gerusalemme.

Il brutto avvenimento si è verificato nel pomeriggio dello scorso lunedì 7 giugno e, a differenza della stragrande maggioranza dei frangenti simili, nei giorni precedenti non era caduta neanche un po' di pioggia, e il clima era bensì piuttosto secco e il meteo soleggiato.

Le riprese delle telecamere di sicurezza sono state condivise direttamente dall'ospedale in questione, e mostra proprio le auto mentre vengono inghiottite dal terreno. Su internet è possibile trovare tanti altri video divenuti virali su tutte le piattaforme social, sulle quali i testimoni non hanno esitato a pubblicare le loro clip.



In base ai report arrivatici finora sembra che la voragine si sia formata vicino ad un tunnel in costruzione, che per coincidenza passava proprio sotto l'ospedale e il suo parcheggio. Al momento le autorità locali stanno investigando sul pericoloso incidente per scoprire se ci sia davvero un collegamento tra i lavori e l'ampio foro.



A proposito di incidenti dello stesso tipo vogliamo menzionare altre due situazioni. La prima concerne una voragine che l'anno scorso ha fatto scomparire ben 21 veicoli presso un'autostrada cinese. La seconda invece è stata per fortuna di dimensioni più contenute, ma si è verificata nel bel mezzo di una strada aperta al traffico: un autobus è infatti stato trascinato dentro soltanto per metà.