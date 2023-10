Vomito nell'abitacolo e colpi di calore: l'assurdo GP del Qatar 2023 ha distrutto i piloti

La Formula 1 ha appena archiviato uno dei suoi Gran Premi più estremi: il GP del Qatar 2023. Non tanto per le imprese sportive dei protagonisti, con il weekend che ha visto Max Verstappen dominare quasi incontrastato, ma per lo stress fisico subito dai piloti.

Il GP del Qatar 2023 è stato un vero e proprio disastro a partire dalle regole: tre pit stop obbligatori in gara per via dell’alta usura delle gomme e Track Limits come se piovesse. Pioggia solo metaforica, ovviamente, perché dal cielo non è arrivata neppure una goccia d’acqua: nonostante la scelta di correre in notturna, gli oltre 30 gradi centigradi del Qatar hanno segnato in maniera profonda il fisico dei piloti in gara.

Partiamo dal caso Logan Sargeant, il pilota Williams Racing: arrivato al 42esimo giro (su 57) Sargeant ha fatto sapere al team via radio di non stare affatto bene e di aver bisogno di fermarsi. A memoria non ricordiamo nulla di simile: Sargeant è stato costretto al ritiro per via delle sue condizioni. Il team britannico ha parlato di una forte disidratazione, condizione che ha reso impossibile la continuazione della gara del pilota statunitense.

Sargeant non è stato l’unico caso: Esteban Ocon del team Alpine ha confessato a fine gara di aver letteralmente vomitato nel casco attorno al 15esimo giro. Bisogna in questo caso ammirare la volontà di Ocon, che ha portato comunque a termine la sua gara terminando in un’onorevole settima posizione. “Mi sono sentito male al giro 15 o 16, ho vomitato per due giri nell’abitacolo”, queste le parole impressionanti del pilota francese che successivamente sul social network X ha scritto “La gara più dura della mia carriera ma sono comunque arrivato in P7”.

Anche Lance Stroll se l’è vista brutta: appena uscito dalla monoposto a fine gara ha barcollato e si è subito diretto verso l’ambulanza. Il pilota ha confessato che a un certo punto della gara non vedeva più nulla e che fosse molto vicino a svenire. Nel corso della gara anche altri piloti hanno sofferto, c’è chi ha alzato la visiera per recuperare un po’ d’aria, chi ha alzato le mani dal volante come George Russell, nel corso di un team radio Fernando Alonso ha fatto sapere al team che il suo sedile scottava e pregava i tecnici di fare qualcosa nel corso del pit stop, anche un getto d’acqua fredda sarebbe stato apprezzato.

Si stima che la temperatura all’interno dell’abitacolo fosse di circa 80 gradi centigradi, come raccontato da Ocon nel post gara. Molti piloti al termine della gara hanno mostrato i sintomi dei colpi di calore, tutti dettagli che pongono un enorme interrogativo sul GP del Qatar.

Secondo Charles Leclerc, il pilota Ferrari, il Qatar 2023 è stata la gara lunga più dura fra tutte per via delle alte temperature ambientali, delle curve percorse ad alta velocità e dell’obbligo di tre pit stop. In questo modo le vetture uscivano con gomme sempre fresche e prestazioni sempre al limite, con giri in gara che sembravano di qualifica. Nonostante le polemiche, il Qatar figura già nel calendario 2024, con il GP che si correrà fra novembre e dicembre, con la speranza che le temperature siano più clementi.

Molti penseranno: non si potrebbe semplicemente andare altrove ed evitare una tappa così complessa, vista anche l’usura delle gomme e la costruzione del tracciato che impone assurdi Track Limits? Ovviamente ogni GP muove una quantità di denaro spropositata, sappiamo inoltre come in Qatar si stiano investendo milioni di dollari per portare sempre più sport nel Paese, e renderlo così estremamente attraente al pubblico mondiale. A questo GP 2023 è stato venduto ogni singolo biglietto disponibile a cifre ragguardevoli, con 120.000 presenze certificate. Molto probabilmente la F1 ha bisogno del Qatar in termini finanziari, i piloti però rischiano di pagare il prezzo più caro.