Volvo XC40 100% elettrico pronto al debutto: ecco il pianale che sfida Tesla

Il SUV Volvo XC40 è un modello estremamente importante per la casa svedese, è infatti il secondo più venduto della sua intera line-up, non a caso il prossimo mese sarà lanciata una versione totalmente elettrica.

Si tratta della prima elettrica 100% di casa Volvo, attenzione però: non parliamo di una trasformazione superficiale e "alla buona" della vecchia piattaforma tradizionale. Il produttore ha rivisto da zero l'intero pianale, incassando alla perfezione batterie e motore nel minor spazio possibile, a tutto vantaggio del peso, della sua distribuzione e dell'abitabilità degli interni.

Volvo è talmente orgogliosa del lavoro fatto che ha pubblicato sul web una serie di curiose immagini con il nuovo XC40 Electric "nudo". Effettivamente il nuovo pianale elettrico della casa svedese sembra ottimizzato al massimo, inoltre ha reso perfettamente utilizzabile la classica struttura dell'XC40, una delle vetture più sicure del mercato.

Questa variante avrà inoltre anche una nuova versione dei sistemi ADAS per l'assistenza alla guida, che potranno avvalersi di nuovi radar, videocamere e sensori ultrasonici, un hardware già pronto per la guida autonoma del futuro. Avete l'acquolina in bocca, arrivati a questo punto? Bene, perché conosceremo nuovi dettagli la prossima settimana, mentre il 16 ottobre la vettura sarà svelata ufficialmente al pubblico di tutto il mondo.