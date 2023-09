Volvo, ufficiale l'addio ai diesel: dopo 45 anni niente gasolio per gli svedesi

Volvo ha annunciato ufficialmente alla Climate Week NYC che interromperà la produzione di motori diesel entro l'inizio del 2024. Questo rappresenta un passo chiave verso la trasformazione di Volvo in un marchio completamente elettrico entro il 2030 e verso l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2040.

Anche se i motori diesel non erano già più disponibili per la vendita negli Stati Uniti da diversi anni, erano ancora presenti in alcuni modelli, come XC60 e XC90, per altri mercati, principalmente in Europa.

Questa decisione segna la fine dell'era del diesel in Volvo, una storia che ha avuto inizio nel 1979 quando Volvo concesse in licenza i motori diesel da 2,0 litri alla Volkswagen per l'uso nella Volvo 240. Questa collaborazione si è protratta fino agli anni 2000, quando Volvo ha iniziato a sviluppare i propri motori diesel a partire dal 2001. I motori diesel di Volvo si sono distinti per la loro configurazione unica a cinque cilindri in linea da 2,4 litri, offrendo un suono caratteristico e una generosa coppia.

Il CEO attuale di Volvo, Jim Rowan (che aveva già annunciato in precedenza che il passaggio all'elettrico non sarebbe stato lento per Volvo), ha sottolineato che i propulsori elettrici rappresentano il futuro dell'azienda e offrono numerosi vantaggi, tra cui minor rumore, minori vibrazioni, costi di manutenzione ridotti e zero emissioni di scarico.

Il nuovo van di lusso Volvo EM90 infatti, sembra sposare in pieno questa filosofia. L'azienda si impegnerà a creare un ampio portafoglio di auto premium completamente elettriche che soddisfino le aspettative dei clienti e contribuiscano alla lotta contro il cambiamento climatico.