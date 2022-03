Volvo ha sviluppato un apparecchio che può esaminare lo stato di un'auto in pochi secondi

Volvo ha costruito il suo successo sulla sicurezza di prim’ordine e sul continuo progresso delle sue tecnologie, votato al miglioramento dei veicoli nei confronti del cliente e dei tecnici che lavoreranno sulle vetture svedesi, e l’ultimo ritrovato tecnologico è dedicato proprio ai punti vendita del marchio.

Volvo Car USA ha infatti annunciato un nuovo dispositivo che verrà adottato nelle concessionarie del brand e che è in grado di analizzare le auto dei clienti in pochissimi secondi, evidenziando eventuali criticità, e facendo una stime del valore del mezzo qualora questo dovesse finire in vendita come veicolo usato.

Questa tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con UVeye, che grazie all’intelligenza artificiale e il machine-learning riuscirà a dare una marcia in più ai tecnici della casa. Questo nuova tecnologia verrà implementata prima di tutto nei punti vendita della East Coast statunitense, e Volvo spera che piano piano venga utilizzato in ognuno degli oltre 280 punti vendita presenti sul territorio.

Ma come funziona questo apparecchio? Si compone di tre parti fondamentali: Helios, che è uno scanner che opera al di sotto del veicolo ed è in grado di scovare eventuali danni al telaio o perdite di olio; Artemis, un sistema adibito al controllo qualità delle ruote, in grado di valutare la condizione dei cerchioni, l’usura del battistrada del pneumatico, eventuali danni e altro; infine Atlas, uno scanner a 360° che rileva e analizza tutte le imperfezioni presenti sulla carrozzeria, come graffi, ammaccature, ruggine e altre imperfezioni di questo tipo.

Questo apparecchio permetterà ai tecnici di avere un’analisi completa dell’auto in maniera precisa e veloce, così da ridurre i tempi di attesa per il cliente e velocizzando l’operato di coloro che dovranno occuparsi della manutenzione del veicolo. Allo stesso tempo permetterà di scoprire la “salute” dell’auto, così da mettere sul mercato dell’usato un veicolo che rispetti in toto la proverbiale sicurezza Volvo.

Questa è soltanto una delle tecnologie sviluppate dalla casa. In Svezia ad esempio, Volvo sta testando un sistema di ricarica wireless durante le soste sulle XC40 Recharge.