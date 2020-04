Questo Volvo RLTGB 1312 AMT militare in vendita a un prezzo niente male

Chi ha bisogno di assistenti di guida avanzati quando si può acquistare un veicolo militare? Solitamente su queste pagine vi parliamo di splendide auto sportive messe in vendita oppure prossime a esser battute all'asta, questa volta però tocca a un assurdo Volvo RLTGB 1312 AMT.

Ebbene si, il veicolo che vedete nelle immagini è stato messo in vendita su Expedition Portal, con l'attuale proprietario che non chiede neppure una cifra chissà quanto esosa: 13.000 euro. Il mezzo si trova attualmente in Estonia e vanta un motore a gasolio Land Rover 300TDI. Si tratta di un modello molto raro con due "stanze separate", una delle quali ha un grande letto pieghevole.

La stanza anteriore ha anche una scrivania e una radio. In dotazione c'è un serbatoio per 20 litri d'acqua potabile, un altro sempre da 20 litri per acqua di servizio, un impianto elettrico da 220 Volt con inverter per connettere il proprio laptop o qualsiasi altro dispositivo - con l'energia che proviene da un generatore anche lontani dalla rete elettrica.

Il motore, che come abbiamo anticipato è di fattura Land Rover, non è molto potente, ha appena 111 CV e 264 Nm di coppia, quanto basta però per arrivare sani e carrozzati praticamente ovunque. Magari volete togliervi lo sfizio di possedere un veicolo simile, in fonte trovate il link per contattare il proprietario.