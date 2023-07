Volvo rinvia il SUV EX90 per colpa del LiDAR: Elon Musk aveva ragione?

Volvo Cars ha rinviato l’arrivo sul mercato della sua avanzata EX90, SUV elettrico ultra-tecnologico che arriverà 5-6 mesi in ritardo nel corso del 2024. Il motivo? Lo scanner LiDAR di cui è dotata: su questo fronte Elon Musk aveva capito tutto?

Cosa c’entra Elon Musk in un articolo sulla Volvo EX90? Ve lo spieghiamo subito: se la tecnologia attorno alle auto di nuova generazione vi incuriosisce, di sicuro già sapete che Tesla negli ultimi anni ha optato per una scelta radicale, ovvero rimuovere ogni sensore dalle sue auto (così Elon Musk ha ucciso i LiDAR). Così facendo si sarebbero ottimizzati i costi, anche se ogni funzione sarebbe stata delegata alle telecamere di bordo. Elon Musk si è detto anche contrario all’utilizzo di scanner LiDAR, poiché troppo complicati da gestire e soprattutto costosi.

Volvo ha scelto di intraprendere la strada opposta, dotando il SUV EX90 di un vistoso scanner LiDAR appena al di sopra del parabrezza, ora però il marchio svedese si sta scontrando con qualche problema... Il CEO di Volvo Cars Jim Rowan ha dato la colpa del rinvio alla “complessità del codice software” che ha il compito di gestire il LiDAR. I tecnici Volvo stanno avendo problemi a integrare le funzioni LiDAR nella piattaforma SPA2, che la EX90 condivide con la Polestar 3 di prossima uscita, che avrà il LiDAR opzionale.

Per questi motivi si è optato per il rinvio, del resto per Volvo si tratta del “più importante lancio di prodotto dai tempi della XC40 nel 2017”. Rowan ha anche aggiunto, nel corso di un’intervista ad Automotive News: “Stiamo scrivendo davvero tanto software. Vogliamo essere sicuri che il primo scanner LiDAR che installiamo a bordo di una nostra auto funzioni a dovere, esattamente come dovrebbe”.

Il futuristico SUV di Volvo potrebbe così vedere la luce solo nell’autunno del 2024: “Sono certo che questo piccolo rinvio darà modo ai nostri ingegneri di fare ciò che devono”, ha concluso Rowan.