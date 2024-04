Volvo da record, mai vendute così tante auto in tutto il mondo come a marzo 2024

In un momento un po' stagnante per il mercato delle quattro ruote, ecco un piccolo bagliore di luce. Le buone notizie arrivano dalla Svezia, in particolare da Volvo. La fama del brand negli ultimi anni è cresciuta sempre più, ci troviamo di fronte a un vero e proprio unicum del settore. Il risultato? Delle vendite da record...

Possiamo tranquillamente ammettere che Volvo, sotto la sua nuova gestione cinese, sta azzeccando tutte le mosse giuste. La sua celebrità la precede, stiamo parlando di un produttore automobilistico da sempre rispettato per le sue auto solidissime e super affidabili. Da qualche anno a questa parte, però, quelle auto "solide e affidabili" sono diventate anche belle, moderne, tecnologiche, lussuose e soprattutto elettriche.

Nello scorso mese di marzo, infatti, Volvo ha raggiunto un primato mai toccato prima. Il brand non era mai riuscito a vendere così tante automobili in giro per il mondo e il dettaglio più sorprendente è che buona parte di queste sono full-electric, un particolare mica poi così scontato di questi tempi. Il merito è sicuramente anche del nuovo B-SUV EX30 che ha spinto in alto le vendite del marchio, soprattutto in Europa; questo capace di sbaragliare la concorrenza con un'offerta innovativa, un design unico e un listino "low cost", tenendo conto del prezzo medio del segmento con motorizzazioni green.

Parlando di numeri, nel mese di marzo 2024 Volvo ha venduto globalmente ben 78.970 vetture, vale a dire il 25% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Di questi quasi 80.000 esemplari, circa il 23% erano modelli completamente elettrici (Auto elettriche Volvo, escamotage per ridurre i tempi di ricarica del 30%: basta un update). Si parla di un boom pari al +33% per il brand di Göteborg.

