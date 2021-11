Volvo presenta la prima stazione ultrafast nel centro di Milano: quanto costa ricaricare?

Per affrontare al meglio lo switch elettrico che si prevede nel 2035, in campo automotive ovviamente, l'Italia ha un disperato bisogno di colonnine di ricarica ad alta velocità. Volvo, in collaborazione con COIMA, dà il buon esempio presentando la prima stazione di ricarica ultrafast del centro di Milano.

La nuova stazione ultrafast Volvo Recharge si trova nel quartiere di Portanuova ed è dotata di una colonnina Delta UFC200 con due prese di ricarica DC, in grado di ricaricare un veicolo fino a 150 kW. L'energia erogata arriva inoltre da centrali idroelettriche di Dolomiti Energia, è dunque rinnovabile e sostenibile.

Fino al 30 novembre 2021 si potrà ricaricare presso la stazione con un account Plugsurfing (o Duferco), successivamente però anche altri provider potranno usare la stazione di ricarica. Con Plugsurfing il prezzo sarà di 0,35 euro/kWh per tutti i marchi, almeno in questa fase iniziale del progetto, prossimamente invece le auto elettriche non-Volvo avranno una tariffa più alta.

A proposito di servizi di ricarica, Volvo ha anche annunciato ELECTRICity, un servizio dedicato ai residenti e alle aziende presenti nell'area di Portanuova. Si parla di una flotta di 15 Volvo XC40 Recharge Full Electric (un modello che sta spingendo in alto le vendite elettriche di Volvo), con ciascuna auto che potrà essere affittata per un tempo che va da un'ora a 3 giorni. Dopo le tre ore e mezza di utilizzo scatta già la tariffa giornaliera, che promette di essere alquanto vantaggiosa.