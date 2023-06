Anche Volvo e Polestar monteranno il connettore Tesla NACS

Come ormai saprete, è qualche mese che Tesla ha aperto a tutti la possibilità di utilizzare il suo connettore NACS, visto in Nord America sulle auto californiane e presso le stazioni Supercharger. Ora dopo Ford, GM e Rivian anche Volvo e Polestar si aggiungono alla lista di chi adotterà la tecnologia.

Il sorriso di Elon Musk sarà a 32 denti in questo periodo: non solo il suo connettore NACS diventerà ufficialmente uno standard SAE, sarà anche adottato da diversi colossi dell’automotive. In Nord America lo standard CCS1 potrebbe avere gli anni contati, dal 2025 diversi brand monteranno sulle loro vetture il Tesla NACS e anche i produttori di colonnine stanno per adeguarsi a questa rivoluzione. Ricordiamo che, fra i vantaggi del NACS, abbiamo un connettore più compatto (dunque anche meno ingombro per la porta di ricarica sulla vettura)e una potenza di picco che potrebbe arrivare anche a 1.000 kW @ 1.000 V (Pro e Contro del Tesla NACS).

Non si fatica dunque a capire perché numerosi produttori stiano passando al NACS: ultimi ad aggiungersi alla lista sono Volvo e Polestar, che del resto fanno parte dello stesso gruppo industriale. Nello specifico il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, ha detto a riguardo: “L’adozione del NACS è una grande vittoria per i nostri utenti americani. Applaudiamo al lavoro pionieristico svolto da Tesla per accelerare l’adozione dei veicoli elettrici, è bello vedere come la rete Supercharger sia resa disponibile anche ad altri marchi. Con 12.000 punti di ricarica, un numero che continuerà a crescere, questa mossa contribuirà ad aumentare ulteriormente il tasso di adozione di veicoli elettrici in una regione chiave come il Nord America”.

Ovviamente, giusto per ricordarlo, Tesla non sta facendo tutto ciò per beneficienza. L’affare delle ricariche presso i Supercharger vale miliardi di dollari, è comunque bello pensare che la ricarica elettrica diventi ancora più democratica, con gli utenti che potranno scegliere lo standard a cui affidarsi in fase di acquisto, con sempre più colonnine che offriranno negli USA e Canada sia CCS1 che NACS. In Europa al momento a imporsi è stato il CCS Combo 2 che integra, oltre al connettore per la ricarica DC, anche lo standard di Tipo 2 per la ricarica AC. Al momento è improbabile che il NACS possa diffondersi anche nel vecchio continente.