La Volvo P1800 Cyan incarna uno dei migliori restomod in assoluto

Alcuni mesi fa vi abbiamo parlato di come una magnifica Volvo P1800 Cyan fu riportata in vita grazie a una interessante opera di restomod, per merito della quale tornava alla contemporaneità nel modo migliore possibile.

Cyan Racing è la divisione sportiva ufficiale del Gruppo Geely, e ha fatto uso di una iconica Volvo 1800 come base per concretizzare le proprie ambizioni. La macchina si muove grazie a un eccellente quattro cilindri turbocompresso da 2,0 litri, capace di erogare ben 419 cavalli di potenza e 455 Nm di coppia, scaricati sull'asfalto tramite un cambia manuale a cinque rapporti e incanalati verso le sole ruote posteriori. Si tratta del un propulsore utilizzato per la Volvo S60 TC1 da gara, che potrebbe persino superare i 530 cavalli.

Come avrete notato, siamo davanti a numeri incredibili per un semplice quattro cilindri turbo, ma forse è ancora più impressionante che la vettura pesi appena 990 chilogrammi. Di conseguenza la Volvo P1800 Cyan può passare da 0 a 200 km/h in soli 8,32 secondi, riuscendo a far meglio persino di alcune supercar.

A ogni modo l'esemplare ha una carrozzeria diversa da quella originale, dei passaruota più larghi e cerchi più grandi. Una buona parte delle componenti esterni è ricavata direttamente dalla fibra di carbonio, e lo stesso vale per il telaio, rinforzato però con duro acciaio nelle zone critiche.

Il video in alto, caricato su YouTube da AutoTopNL, testimonia l'infinito divertimento che si può provare a bordo di un bolide del genere il quale, prima sulle extraurbane tedesche e poi sull'Autobahn, crediamo abbia fatto provare parecchia invidia a un buon numero di osservatori.

Nel frattempo la casa automobilistica svedese è lanciatissima verso un futuro senza emissioni. Volvo vuole dismettere quanto prima la produzione di auto tradizionali per concentrarsi su quelle elettriche, e in questo senso preferisce i veti alle vendite di vetture con motore a combustione interna rispetto agli incentivi statali per le auto elettriche.