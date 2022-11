Volvo P1800 del 1966: è lei l'auto che ha percorso più chilometri della storia

Volvo ha presentato la EX90 e potremmo parlare per ore del livello di tecnologia e sicurezza raggiunti su questo modello, tenendo conto che la fama del brand è nata proprio su questi elementi su cui da sempre è al vertice del segmento, ma la casa svedese vanta tanti altri riconoscimenti ed è sua l’auto che ha percorso più chilometri della storia.

Parliamo di una Volvo P1800 del 1966 in tinta rossa che nella sua vita a percorso la bellezza di 5.245.000 chilometri, segnando un Guinness World Record. La vettura venne acquistata da un certo Irv Gordon, un insegnante di scienze che in quegli anni la comprò per compiere viaggi memorabili in sua compagnia.

Mr. Gordon è passato a miglior vita nel 2018, quando il contachilometri della sua auto segnava la cifra riportata sopra, un numero che diventa ancor più impressionante sapendo che il motore che si trova sotto al cofano è rimasto sempre lo stesso, un instancabile 1.8 litri da 96 CV che ha richiesto soltanto della manutenzione ordinaria.

Il nostro professore comprò la vettura proprio nel 1966 per 4.150 dollari e la utilizzò quotidianamente e soprattutto per viaggiare e per partecipare a diverse mostre automobilistiche, percorrendo una media di 150.000 km all’anno. E qual è stato il suo viaggio più lungo? Ebbene, è stato un itinerario che da New York portava a Vancouver, per un totale di 4800 km e 45 ore di marcia.

Alla morte di Gordon, l’auto è poi passata nelle mani del meccanico e amico Nino Gambino, che da allora la custodisce come una reliquia e non ha alcuna intenzione di liberarsene. E se il look della vettura vi sembra familiare non avete torto, perché di recente Volvo aveva presentato la P1800 Cyan, la restomod a cura di Cyan Racing.