Volvo non abbasserà i prezzi delle sue vetture elettriche come fatto da Tesla

Tesla ha tagliato il prezzo dei suoi modelli con una riduzione fino al 20%, e questa mossa ha chiaramente fatto scalpore tra i competitor, che hanno dovuto valutare la situazione e agire di conseguenza. Il tema è stato valutato anche da Volvo, e la casa svedese ha annunciato che non abbasserà il prezzo delle sue auto elettriche.

La conferma arriva dalle parole del CEO di Volvo, Jim Rowan, che durante un’intervista ai microfoni di Reuters ha affermato che non c’è assolutamente l’intenzione di agire come ha fatto Tesla: “Non vediamo riduzioni di prezzo in questo momento. La domanda per i nostri veicoli elettrici a batteria è la più alta che abbiamo mai visto, anche il backlog”.

Nonostante i modelli full electric di Volvo non siano ancora molti - in gamma c’è la C40 Recharge, la XC40 Recharge e la recente EX90 - il marchio svedese ha triplicato la vendita di veicoli elettrificati nel 2022, dunque la richiesta è più che buona e non preoccupa.

Volvo si accoda dunque agli altri costruttori che hanno già espresso la loro presa di posizione a riguardo, infatti Volkswagen è stata la prima ad aver dichiarato di non voler abbassare il prezzo dei suoi veicoli, seguita da BMW, General Motors, Mercedes e Hyundai. Al contrario, Ford ha tagliato notevolmente il prezzo della Mustang Mach-E ma solo oltreoceano.