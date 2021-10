Volvo migliora l'autonomia delle sue elettriche con l'app Range Assistant

Grazie all'elettricità Volvo sta vivendo una vera e propria rinascita, con vendite alle stelle per i suoi modelli elettrificati in tutta Europa. Le BEV Volvo inoltre diventeranno presto ancora più efficienti grazie alla nuova app Range Assistant.

Chi possiede una Volvo XC40 Recharge a trazione completamente elettrica potrà presto aggiornare la sua vettura con un'importante novità. Arriva infatti la nuova applicazione Range Assistant, rilasciata per il momento in versione Beta all'interno dell'ultimo aggiornamento over-the-air per le Volvo dotate di sistema di infotainment Android Automotive.

Grazie a Range Assistant la gestione intelligente della batteria viene ulteriormente ottimizzata, inoltre abbiamo migliori prestazioni di rigenerazione e un timer più smart per il precondizionamento delle batterie. Non solo: l'ottimizzazione dell'autonomia permette anche di regolare in automatico la climatizzazione, così da non sprecare mai energia.

L'app si potrà installare sulla XC40 Recharge tramite aggiornamento (ricordiamo inoltre che gli aggiornamenti over-the-air sono per Volvo una novità di quest'anno e presto arriveranno anche su altri modelli e mercati), sarà invece di serie sulla nuova C40 Recharge.



Il nuovo aggiornamento software contiene anche altro rispetto all'app Range Assistant. Abbiamo miglioramenti ai sistemi di sicurezza, nuove informazioni sull'impatto del clima freddo sull'autonomia e varie correzioni di bug. Tutti i modelli interessati saranno aggiornati entro la fine di ottobre 2021.