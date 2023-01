Volvo sarebbe al lavoro su un van EV per la Cina basato sulla Zeekr 009

Volvo introdurrà degli abbonamenti a bordo delle sue auto, ma questa non sarà la sola “prima volta” per il marchio, perché a quanto pare Volvo sarebbe al lavoro su un van elettrico per il mercato cinese: si tratterebbe del primo modello del brand svedese appartenente a questo segmento, e infatti nascerebbe su una piattaforma di Geely.

Il van Volvo dovrebbe quindi condividere la piattaforma con la Zeekr 009, un SUV di lusso il cui brand appartiene appunto alla stessa compagnia che detiene anche Volvo, Polestar, Lotus e Smart, solo per citarne alcune. Stando a quanto viene riportato da Car News China, nel 2023 Volvo lancerà sei nuovi modelli sul mercato cinese, ovvero XC40 BEV, C40, EX90, EX90 Excellent ma anche un SUV e un MPV che non hanno ancora un nome. Ed è proprio quest’ultimo il veicolo che dovrebbe utilizzare la Zeekr 009 come base di partenza.

La 009 è un SUV di grosse dimensioni che adotta la piattaforma elettrica SEA di Geely, che utilizza due motori elettrici che offrono circa 536 CV di potenza e la trazione integrale. Dunque dovrebbero essere queste le specifiche di partenza da cui prenderà vita il van Volvo, che sfoggerà però un design chiaramente in linea con gli stilemi del marchio (l’immagine di apertura è un render realizzato dai colleghi di Carscoops), e che utilizzerà tutti i sistemi di sicurezza più avanzati come da tradizione della casa svedese.