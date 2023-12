Volvo al lavoro su una berlina elettrica per sfidare la Model S: ecco quello che sappiamo

Volvo ha ancora in serbo qualcosa per noi. Dopo l'iniziale successo della della EX-30, la casa svedese sembra già guardare molto avanti. Infatti, pare che in cantiere vi sia un progetto per una nuova berlina elettrica della quale però sappiamo ancora poco.

Il nome in codice interno di questa vettura "V551", e per il mercato, potrebbe chiamarsi "ES90". Un'immagine trapelata mostra quello che sembra essere una versione definitiva di questa berlina.

Dato il prestigio di Volvo e il segmento di mercato che da sempre ricopre, questa berlina sarà un competitor delle controparti tedesche. Prime tra tutti BMW I5, Mercedes EQE e la prossima Audi A6 E-Tron che è stata recentemente fotografata per le strade.

Volvo ES90 sarà lunga 4,9 metri, con un un passo di 3,1 metri e una batteria da 111 kWh. L'autonomia (stando a questi parametri) dovrebbe essere di circa 600 km, in linea con le prestazioni delle berline premium attualmente sul mercato.

Sebbene possa sembrare che il mercato elettrico stia mettendo in ginocchio molti produttori di auto, Volvo ha affermato che la loro crescita è attualmente in doppia cifra per quanto riguarda le auto a batteria. Malgrado sembri un progetto così astratto al momento, sappiamo che la produzione in serie di Volvo ES90 dovrebbe iniziare già nel 2024, tuttavia non conosciamo ancora le tempistiche esatte, né tantomeno lo stabilimento nel quale verrà realizzata.