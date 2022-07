Volvo investirà 1,2 miliardi in una nuova fabbrica ad impatto zero per sole auto EV

Volvo è da sempre una delle case più propense ad investire sulla sicurezza e sulla riduzione dell’impatto ambientale delle sue vetture e della loro stessa produzione, per questo il costruttore svedese è pronto ad investire 1.2 miliardi di euro per la creazione di un nuovo stabilimento ad impatto zero che sarà adibito alla produzione di auto EV.

Sarà la terza grande fabbrica del marchio presente in Europa, e verrà costruita a Kosice, in Slovacchia. Avrà un’impronta “carbon-neutral” e sarà uno dei migliori stabilimenti presenti sul pianeta. Le linee produttive verranno implementate nel 2024, ma per l’inizio della produzione vera e propria bisognerà attendere fino al 2026, quando la fabbrica sarà in grado di sfornare fino a 250.000 veicoli all’anno in condizioni di massimo regime.

E parlando di modelli, Volvo ha specificato che lo stabilimento produrrà veicoli di “nuova generazione e puramente elettrici”, nel senso che potrebbero essere modelli dotati di una piattaforma nuove e sviluppata appositamente per la propulsione elettrica, a differenza di vetture come la XC40 e la C40 Recharge che sono sì elettriche, ma basate su una piattaforma che è nata per equipaggiare auto ICE (per scoprire tutti i termini della mobilità elettrica date un’occhiata al nostro glossario delle auto EV).

Il nuovo stabilimento andrà quindi a chiudere un triangolo composto dalle altre due fabbriche costruite nel 1964 e nel 1965, rispettivamente quella di Torslanda e quella di Ghent, e stando alle stime di Reuters, offrirà 3.300 nuovi posti di lavoro da qui al 2026.