Volvo investe sull'Italia: in arrivo tante colonnine per le auto elettriche

E' arrivato il momento per i produttori di auto elettriche di investire cifre importanti sull'infrastruttura di ricarica per queste ultime. In alcune aree la quantità di BEV in circolazione cresce a vista d'occhio, ma a volte non si può dire lo stesso per le colonnine atte a ricaricarle.

Il 2021 sarà quindi un anno fondamentale per la crescita delle vetture a batteria, ma di sicuro verrà rallentata se l'infrastruttura non reggerà l'ondata di veicoli bisognosi di energia, tra le altre cose potenziata da incentivi mirati all'abbattimento delle emissioni.

In questo contesto Volvo ha deciso di prendere in mano la situazione e di fare una mossa di importanza chiave sul territorio italiano: il marchio automotive svedese ha intenzione di mettere in piedi una infrastruttura di ricarica rapida proprietaria a vantaggio di tutti gli automobilisti d'Italia.

Come ben saprete, Volvo è nel bel mezzo di una rivoluzione interna senza precedenti, che la porterà a vendere solo auto a zero emissioni entro pochissimi anni. L'intrigante C40 Recharge rappresenta solo uno dei tanti passi in tale direzione, per cui a breve le faranno seguito parecchi nuovi modelli.

Con l'intento di spronare gli automobilisti italiani a passare dalla sua parte, Volvo ha pianificato i lavori per le prime 30 stazioni di ricarica denominando Volvo Recharge Highways l'intero progetto. Le aree interessate riguarderanno i raccordi autostradali più importanti e affollati del Paese, ma la speranza è che in futuro il brand possa ampliare il programma e coprire anche le zone messe inizialmente da parte. Giusto per fare un esempio, regioni come la Sardegna, la Basilicata e la Calabria non saranno coperte da stazioni di ricarica, per non parlare poi della popolatissima Campania.

Andando nel dettaglio possiamo affermare che ogni colonnina sarà in grado di erogare una potenza di 175 kW, e nessun connettore verrà limitato alla ricarica di vetture Volvo: potrete caricare qualsiasi auto elettrica o ibrida plug-in di ogni modello compatibile. Sappiate comunque che non dovrete attendere molto per poterle utilizzare: entro la fine dell'estate almeno 25 stazioni saranno già operative.

